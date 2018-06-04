Два пилота авиакомпании Победа уволены за употребление алкоголя перед рейсом из Сургута.

Два пилота авиакомпании "Победа" уволены за употребление алкоголя перед рейсом из Сургута."Они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон", — объяснил РИА Новости гендиректор компании-перевозчика Андрей Калмыков.По его словам, в компании хотели бы уволить их по соответствующей статье, однако это оказалось невозможным из-за того, что медпункт аэропорта в Сургуте нарушил порядок медицинского освидетельствования."В "Победе" абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь", — подчеркнул Калмыков.При этом он пообещал на законодательном уровне добиваться ужесточения ответственности за употребление алкоголя в авиатранспортной отрасли.