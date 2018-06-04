Главный герой шоу Холостяк на ТНТ неожиданно оказался в центре судебного разбирательства. С исполнителя и его концертного директора требуют полмиллиона рублей за несостоявшийся концерт.

Главный герой шоу "Холостяк" на ТНТ неожиданно оказался в центре судебного разбирательства. С исполнителя и его концертного директора требуют полмиллиона рублей за несостоявшийся концерт.Сообщается, что истец несколько лет назад был организатором выступления Егора в одном из городов России. В процессе была обговорена стоимость выступления, и певец получил гонорар в полном объеме через своего директора.Команде артиста даже оплатили перелет. Однако на месте выяснилось, что важнейшие пункты требований Крида из технического райдера не были соблюдены. Так, сцена оказалась не готова к выступлению, а звуковая аппаратура не соответствовала заявленному качеству.Логично, что выступление решено было отменить. При этом деньги, полученные в качестве гонорара, команда Крида так и не вернула. Тогда возмущенные организаторы решили взыскать их с певца и его коллег в судебном порядке, передает журнал .Адвокат Сергей Жорин будет представлять интересы знаменитости на ближайшем судебном заседании. Кроме того, в окружении Крида подробно высказались по поводу сложившейся ситуации. "Концерт сорвался по вине не артиста, а принимающей стороны. Он и его коллектив приехали на место, потратили свое время. Егор всегда работал чисто, все необходимые бумаги в порядке. Так что исход дела уже ясен", – объяснили представители менеджмента певца.Напомним, 3 июня подошел к концу шестой сезон реалити-шоу "Холостяк" на ТНТ. После двух финальных свиданий Егор Крид отдал предпочтение Дарье Клюкиной. Это шокировало как саму Дашу, так и телезрителей.Девушка призналась, что симпатия к Криду была у нее еще до знакомства. Оказывается, Дарья знала его заочно. "Было несколько таких ситуаций, когда мы должны были с ним либо встретиться, либо познакомиться, но этого не происходило. Я узнала, что новым холостяком будет Егор. Может быть, это глупо, но я верю в знаки, и я подумала, почему бы и нет", – рассказала победительница.