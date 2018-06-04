Не так давно в России вышла моя новая книга Бодибилдинг и другие секреты успеха и я имел возможность встречаться с читателями на автограф-сессиях. В результате этого общения я еще раз убедился, что при всем многообразии различной информации по фитнесу в интернете, обычные люди часто не знают, чьим советам верить и из-за этого не могут приобщиться к регулярным занятиям спортом.

Не так давно в России вышла мояновая книга "Бодибилдинг и другие секреты успеха" и я имелвозможность встречаться с читателями на автограф-сессиях. В результате этогообщения я еще раз убедился, что при всем многообразии различной информации пофитнесу в интернете, обычные люди часто не знают, чьим советам верить и из-заэтого не могут приобщиться к регулярным занятиям спортом.Услуги персональных тренеров тожемногим сейчас недоступны, как и абонементы в спортивные залы. Поэтому, кактолько у меня появилось свободное время, я решил возобновить мой блог наDNI.ru, который будет посвящен фитнес-советам для новичков.Лето уже наступило, и я хочупредложить вашему вниманию комплексы доступных физических упражнений для мужчини женщин. Цель проста: если вы не чувствуете себя готовым к пляжному сезону, тоеще не все потеряно и за месяц вполне можно изменить свое тело к лучшему.Сегодня – практические рекомендации для сильного пола.Мужчины, в большинстве своем,мечтают выглядеть более атлетично. Поэтому, 4 раза в неделю придется"качать" железо, для чего понадобятся разборные гантели. Также, нужнобудет питаться не менее четырех раз в день, употребляя больше белковой пищи(яичница на завтрак, пара куриных грудок с салатом на обед, мясо или рыба наужин, нежирный творог на второй ужин) и пить много воды. Еще будет необходимдостаточный отдых, поэтому старайтесь спать минимум 7-8 часов каждую ночь.Тренировочный план на неделю (всеупражнения которого вполне можно выполнять в домашних условиях) выглядитследующим образом:Понедельник – тренировка груди,дельтовидных мышц, трицепсов и брюшного прессаВторник – тренировка бицепсов,спины, ног и брюшного прессаСреда – выходнойЧетверг – тренироваться как впонедельникПятница – тренироваться как вовторникСуббота и воскресенье – выходныедниТеперь рассмотрим упражнения,подходы и повторения.Понедельник и ЧетвергГрудьЖим гантелей лежа, 4 подхода по12,10,8,6 повторений (вес отягощений увеличивается в каждом подходе);Разводка гантелей лежа, 3 подходапо 10 повторений;Отжимания от пола в широкомупоре, 3 подхода по 10-20 повторений.Дельтовидные мышцыЖим гантелей сидя, 4 подхода по12,10,8,6 повторений;Разводка гантелей через сторонывверх, 3 подхода по 10 повторений;Разводка гантелей, стоя в наклоневперед, 3 подхода по 10 повторений.ТрицепсыФранцузский жим" гантелииз-за головы, 4 подхода по 15,12,10,8 повторений;Отжимания от пола в узком упоре,3 подхода по 10 повторений.Брюшной прессПодъем ног, из положения лежа, 3подхода по 10-15 повторений.Вторник и ПятницаБицепсыПодъем гантелей стоя, сгибая рукив локтях, 4 подхода по 12,10,8,6 повторений;Подъем гантели, попеременнокаждой рукой, стоя в наклоне вперед, 4 подхода по 12,10,8,6 повторений.СпинаТяга гантелей к поясу, стоя внаклоне вперед (спину нужно держатьпрямой и смотреть перед собой – всегда, когда выполняете любые упражнения стояв наклоне вперед), 4 подхода по 12,10,8,6 повторений."Становая тяга" сгантелями, выполняя наклон вперед и возвращаясь в исходное положение (ногипрямые), 4 подхода по 12,10,8,6 повторений.НогиПриседания с гантелями в руках, 4подхода по 12,10,8,6 повторений;Подъем на носки, держа гантели вопущенных руках, 3 подхода по 15 повторений.Брюшной прессПодъем туловища из положения сидя(ноги закреплены), 3 подхода по 10-15 повторений.Не забывайте про простейшуюразминку перед каждой тренировкой (упражнения утренней зарядки – плавныемахи/вращения руками, ногами, корпусом). Также, перед тем, как приступать крегулярным занятиям с отягощениями следует проконсультироваться у врача и бытьуверенным, что подобные тренировки вам не противопоказаны.