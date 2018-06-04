Первый соперник российских футболистов на чемпионате мира сборная Саудовской Аравии определилась с окончательным составом. Главный тренер аравийцев Хуан Антонио Пицци назвал имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию.

Первый соперник российских футболистов на чемпионате мира сборная Саудовской Аравии определилась с окончательным составом. Главный тренер аравийцев Хуан Антонио Пицци назвал имена 23 футболистов, которые отправятся в Россию.В заявку сборной попали три футболиста, входящих в состав испанских клубов. Это полузащитник "Леганеса" Яхья Аль-Шехри, его коллега из "Вильярреала" Салем Аль-Давсари и нападающий "Леванте" Фахад Аль-Муваллад. Полностью состав команды выглядит следующим образом: вратари — Мохаммед Аль-Овайс ("Аль-Ахли"), Яссер Аль-Мосайлем ("Аль-Ахли"), Абдуллах Аль-Муайуф ("Аль-Хиляль"); защитники — Осама Хавсави, Ясир Аль-Шахрани, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Болеахи (все — "Аль-Хиляль"), Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави (оба — "Аль-Ахли"), Омар Хавсави ("Аль-Наср"); полузащитники — Салман Аль-Фарадж, Абдуллах Атиф, Абдулмалек Аль-Хаибри (все — "Аль-Хиляль"), Салем Аль-Давсари ("Вильярреал", Испания), Хаттан Бахебри, Хуссейн Аль-Могави, Абдулла Аль-Хайбари, Мохамед Кану (все — "Аль- Шабаб"), Яхья Аль-Шехри ("Леганес", Испания), Тайсир Аль-Джассим ("Аль-Ахли"); нападающие — Моханнад Ассири ("Аль-Ахли"), Мохаммед Аль-Сахлави ("Аль-Наср"), Фахад Аль-Муваллад ("Леванте", Испания).Сборная Саудовской Аравии станет первым соперником сборной России в матче-открытии, который пройдет 14 июня в "Лужниках". Также аравийцы проведут еще встречи в группе А. 20 июня они сыграют со сборного Уругвая (20 июня в Ростове-на-Дону) и с командой Египта (25 июня в Волгограде).