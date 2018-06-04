О новых кадровых назначениях объявил первый заместитель главы администрации Сергей Золкин

О новых кадровых назначениях объявил первый заместитель главы администрации Сергей ЗолкинЮлия Косорукова стала новым руководителем управления архитектуры и градостроительства администрации Иванова, сообщается на сайте муниципалитета.4 июня на оперативном совещании о новых кадровых назначениях объявил первый заместитель главы администрации Сергей Золкин.Юлия Косорукова окончила Ивановский государственный университет по специальности «Юриспруденция», занимала должность начальника отдела территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью департамента строительства и архитектуры Ивановской области. Также занимала пост заместителя начальника департамента строительства и архитектуры Ивановской области.