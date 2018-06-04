Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к российским спортсменам и журналистам. Он заявил, что готов задушить человека, если услышит из его уст русскую речь.

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в ненависти к российским спортсменам и журналистам. Он заявил, что готов задушить человека, если услышит из его уст русскую речь.Такое заявление спортсмен сделал на вопрос журналиста, важно ли для него одерживать победу над российскими соперниками. По словам теннисиста, причиной ненависти стали события 2014 года, когда Крым вернулся в состав России."У меня еще есть предубеждение сразу к русскоговорящим – это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу… Просто так бы сразу задушил", – признался Стаховский в одном из интервью. Впрочем, после этой фразы спортсмен поспешил сгладить углы и сказал, что его слова являются лишь шуткой, передает телеканал "112 Украина".Стоит отметить, что журналист обратил внимание на то, что теннисист в этот момент высказывался на русском языке. После этого Стаховский тут же перешел на украинский и отметил, что его собеседник сам начал начал разговор не "на мове". "Понятно. Только вы не душите меня, пожалуйста. Хорошо?" – пошутил интервьюер в ответ.Напомним, что это далеко не первый выпад публичного лица из Незалежной в сторону России. Ранее Украинский участник конкурса "Евровидение" Melovin заявил, что приехать в соседнюю страну с концертом для него все равно что "обидеть маму".