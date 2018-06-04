Осенью 2017 года злоумышленники напали на семью из города Кольчугино и похитили принадлежащее им имущество на сумму 55 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей в возрасте 21-го, 26-ти и 31-го года. Сообщникам предъявлено обвинение в совершении открытого хищения имущества и кражи.Установлено, что ночью 14 ноября прошлого года обвиняемые, разбив железной монтировкой стекло балконной двери, проникли в квартиру 27-летней жительницы города Кольчугино, откуда открыто похитили ноутбук, мобильные телефоны и деньги. В этот момент семья потерпевшей находилась дома.Злоумышленники проникли в квартиру, расположенную на втором этаже, с помощью переносной лестницы.В течение двух дней с момента поступления в полицию заявления оперативники установили личности и местонахождение всех троих фигурантов. Ранее судимые местные жители были задержаны на съемной квартире. Похищенное имущество и денежные средства на общую сумму 55 тысяч рублей были изъяты.Свою вину обвиняемые признали полностью. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в городской суд для рассмотрения по существу.