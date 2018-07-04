Россиянам обещают сокращенную рабочую неделю. По мнению
главы Минтруда Максима Топилина, скоро можно будет работать два дня из семи.
Россиянам обещают сокращенную рабочую неделю. По мнению
главы Минтруда Максима Топилина, скоро можно будет работать два дня из семи.
Время для отдыха россиянам освободят машины. Именно развитие
технологий, роботизация и повышение автоматизации труда приведут к тому, что
рабочая неделя существенно сократится. Возможно – до четырех, или даже до двух
дней, прогнозирует Максим Топилин.
Министр труда и социальной защиты успокоил россиян:
сокращать сотрудников будут постепенно – ведь кто-то должен будет разрабатывать
и изготавливать подобных роботов. "Мы просто будем меньше работать -
четыре дня или, допустим, два дня", – заявил глава Минтруда в эфире
радиостанции "Говорит Москва".
Пока же Максим Топилин предложил выплачивать премии
некурящим сотрудникам. Министр пояснил: тот, кто не курит, заслуживает
поощрения, так как рационально расходует рабочее время. "Работодатель
может спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать больше
денег тем, кто не курит", – считает глава ведомства.
Министр также сообщил, что реальные зарплаты в России за 3-4
месяца выросли на 10%. Однако причина такого роста особой радости у Топилина не
вызывает. "У нас наблюдается резкое снижение численности населения в
трудоспособном возрасте. Уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было.
Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10% – такого
не было с начала 2000-х годов. Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбаланс
на рынке труда, рабочих рук нет", – заявил руководитель министерства.
По словам Топилина, зарплаты должны расти пропорционально
возрасту и трудовому опыту. Но сегодня зачастую
высококвалифицированные специалисты в возрасте 55 лет хотят уйти на
пенсию – и компания теряет важного сотрудника. Министр признался, что для него,
как для работодателя, это – трагедия.