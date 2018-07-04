Россиянам обещают сокращенную рабочую неделю. По мнению главы Минтруда Максима Топилина, скоро можно будет работать два дня из семи.

Россиянам обещают сокращенную рабочую неделю. По мнениюглавы Минтруда Максима Топилина, скоро можно будет работать два дня из семи.Время для отдыха россиянам освободят машины. Именно развитиетехнологий, роботизация и повышение автоматизации труда приведут к тому, чторабочая неделя существенно сократится. Возможно – до четырех, или даже до двухдней, прогнозирует Максим Топилин.Министр труда и социальной защиты успокоил россиян:сокращать сотрудников будут постепенно – ведь кто-то должен будет разрабатыватьи изготавливать подобных роботов. "Мы просто будем меньше работать -четыре дня или, допустим, два дня", – заявил глава Минтруда в эфирерадиостанции "Говорит Москва".Пока же Максим Топилин предложил выплачивать премиинекурящим сотрудникам. Министр пояснил: тот, кто не курит, заслуживаетпоощрения, так как рационально расходует рабочее время. "Работодательможет спокойно учитывать это при премировании. При стимулировании давать большеденег тем, кто не курит", – считает глава ведомства.Министр также сообщил, что реальные зарплаты в России за 3-4месяца выросли на 10%. Однако причина такого роста особой радости у Топилина невызывает. "У нас наблюдается резкое снижение численности населения втрудоспособном возрасте. Уровень безработицы ниже 4%, такого никогда не было.Реальные зарплаты растут, за три-четыре месяца этого года почти на 10% – такогоне было с начала 2000-х годов. Почему растут реальные зарплаты? У нас дисбалансна рынке труда, рабочих рук нет", – заявил руководитель министерства.По словам Топилина, зарплаты должны расти пропорциональновозрасту и трудовому опыту. Но сегодня зачастуювысококвалифицированные специалисты в возрасте 55 лет хотят уйти напенсию – и компания теряет важного сотрудника. Министр признался, что для него,как для работодателя, это – трагедия.