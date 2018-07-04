Популярный российский артист Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что в его клипе на песню Вспоминай снялась модель Екатерина Герун, которая позже вышла замуж за вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Также артист вспомнил о чувственных моментах с супругой знаменитого спортсмена.

Популярный российский артист Сергей Лазарев рассказал поклонникам, что в его клипе на песню "Вспоминай" снялась модель Екатерина Герун, которая позже вышла замуж за вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева. Также артист вспомнил о "чувственных" моментах с супругой знаменитого спортсмена.Лазарев поведал о своем первом знакомстве с нынешней женой футболиста Игоря Акинфеева в Instagram. По его словам, встречи были "жаркими" и "чувственными".Речь идет о видеоклипе на песню "Вспоминай", в котором будущая супруга Акинфеева приняла участие. Певец вспомнил об этом случайно и поделился с поклонниками забытой историей."Ох, жаркий был клип и оч чувственный))", – написал Лазарев. В качестве подтверждения артист выложил несколько кадров из ролика.Пользователи Сети признали, что певец их не обманул. Видео и в самом деле получилось более чем "чувственным", передает .Однако далеко не все подписчики отнеслись к посту Лазарева с одобрением. Многие пользователи соцсети выразили мнение, что артист вспомнил историю не просто так. Обитатели всемирной паутины сочли, что таким образом он захотел стать прикоснуться к славе и народной любви, которая свалилась на Акинфеева после сенсационной победы россиян над испанцами в рамках ЧМ-2018.Напомним, что лучшим игроком прошедшей встречи стал именно Акинфеев. Мастерство голкипера принесло победу нашей команде и впервые в истории вывело сборную России в четвертьфинал мундиаля.Стоит отметить, что это Игорь Акинфеев является крестным отцом одного из детей певца Сергея Жукова, концерты которого спортсмен неоднократно посещал. Как голкипер относится к Лазареву, неизвестно.