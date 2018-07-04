Роспотребнадзор составил список российских регионов с самым загрязненным воздухом. В соответствии с результатами исследования, проведенного 2017 году, лидером этого антирейтинга была названа Бурятия.

Роспотребнадзор составил список российских регионов с самым загрязненным воздухом.В соответствии с результатами исследования, проведенного 2017 году, лидером этого антирейтинга была названа Бурятия.Первые строчки в списке также заняли Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым. При этом эксперты убеждены, что данные о загрязненности воздуха на полуострове не касаются курортных зон.В целом за последние шесть лет показатели по стране улучшились почти вдвое. Антирейтинг составлялся с учетом предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Те регионы, где доля таких проб наиболее высока, попали в список.Стоит отметить, что столица Бурятии Улан-Удэ регулярно упоминается в подобных антирейтингах. Основной причиной загрязненного воздуха эксперты называют выброс бензапирена, который образуется от угольных котельных в частном секторе, передает со сслыкой на газету "Известия".В правительстве Иркутской области признали, что наличие предприятий всех отраслей промышленности на территории региона неизбежно приводит к выбросам в атмосферу. При этом отмечается, что 2013 года отрицательные показатели снижаются.Тем не менее в семи промышленных городах субъекта уровень загрязнения высокий или очень высокий. Их атмосферу отравляют взвешенные вещества, диоксид азота и формальдегид.Несмотря на то что во многих регионах концентрация вредных веществ превышает допустимую норму, за последние шесть лет показатели в целом по стране улучшились почти в два раза. Субъектами с самым чистым воздухом считают Магаданскую область и Чеченскую Республику.Ранее эксперты объяснили, что причинами плохого качества воздуха являются отсутствие эффективного газоочистного оборудования, использование устаревших технологий на предприятиях, котельных и тепловых электростанциях. Более того, на здоровье населения отражаются нарушения в застройке населенных пунктов. Зачастую жилые комплексы размещают рядом с промышленными объектами.