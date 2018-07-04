Электрокроссовер Audi e-tron должен стать своего рода технологической витриной марки, так что его интерьер выдержан в ультрасовременном духе. К тому что e-tron получил решение, которое раньше никогда не использовалась на серийных автомобилях.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-07-2018-novyj-elektrokrossover-audi-oficialnye-foto-interera.html" target="_blank">Новый электрокроссовер Audi: официальные фото интерьера</a> - Электрокроссовер Audi e-tron должен стать своего рода технологической витриной марки, так что его интерьер выдержан в ультрасовременном духе. К тому что e-tron получил решение, которое раньше никогда не использовалась на серийных автомобилях.
[url=http://33live.ru/novosti/04-07-2018-novyj-elektrokrossover-audi-oficialnye-foto-interera.html]Новый электрокроссовер Audi: официальные фото интерьера[/url] - Электрокроссовер Audi e-tron должен стать своего рода технологической витриной марки, так что его интерьер выдержан в ультрасовременном духе. К тому что e-tron получил решение, которое раньше никогда не использовалась на серийных автомобилях.