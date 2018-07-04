Электрокроссовер Audi e-tron должен стать своего рода технологической витриной марки, так что его интерьер выдержан в ультрасовременном духе. К тому что e-tron получил решение, которое раньше никогда не использовалась на серийных автомобилях.

Электрокроссовер Audi e-tron должен стать своего рода технологической витриной марки, так что его интерьер выдержан в ультрасовременном духе. К тому что e-tron получил решение, которое раньше никогда не использовалась на серийных автомобилях.