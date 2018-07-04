Профицит бюджета в 0,5 процента ВВП на 2018 год утвердил президент России Владимир Путин. Он утвердил поправки к закону о федеральном бюджете на текущий год, а также планы по бюджету на 2019-2020 годы.

Профицит бюджета в 0,5 процента ВВП на 2018 год утвердил президент России Владимир Путин. Он утвердил поправки к закону о федеральном бюджете на текущий год, а также планы по бюджету на 2019-2020 годы.Поправки к закону 21 июня приняла Дума, а 27 июня одобрил Совет Федерации России, сообщает ТАСС. Рост доходов в 2018 году планируется на уровне 1 триллиона 815 миллиардов рублей. Это произойдет в первую очередь за счет нефтегазовых доходов. Они обеспечат прибавление к бюджету в размере 1 триллиона 760 миллиардов рублей. Остальные доходы составят еще 59 миллиардов 80 миллионов рублей.По отношению к ВВП доходы вырастут на 1,7 процентного пункта и составят 17,4% ВВП.Вместе с ростом доходов вырастут и расходы. Расходы увеличиваются в 2018 году на 61 миллиард 900 миллионов рублей. Расходы федерального бюджета вырастут до 16,9% ВВП. Это 16 триллионов 591 миллиард рублей – около 268 миллиардов долларов США.Таким образом дефицит федерального бюджета в 2018 году сменится профицитом. Профицит составит 481 миллиард 700 миллионов рублей.