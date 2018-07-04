Дорожные полицейские вручили футбольным болельщикам, прибывшим из разных стран мира тематические плакаты по безопасности дорожного движения...

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы посетили фан-зону на Воробьевых горах, чтобы напомнить гостям столицы о необходимости соблюдать нормы безопасности дорожного движения.Дорожные полицейские вручили футбольным болельщикам, прибывшим из разных стран мира тематические плакаты по безопасности дорожного движения, разработанные Госавтоинспекцией МВД России к Чемпионату мира по футболу.Наглядная иллюстрация по безопасному поведению на дороге распространяется на все категории участников дорожного движения.Так, водителям адресованы призывы всегда управлять автомашиной в трезвом состоянии, соблюдать установленный скоростной режим, а также использовать ремни безопасности, обеспечивать безопасность своих пассажиров, особенно детей, а также отказаться от использования телефона за рулем.Велосипедистам рекомендовано использовать защитную экипировку, а пешеходам светоотражающие элементы при переходе проезжей части в темное время суток.Участники акции поблагодарили сотрудников ГИБДД за подаренные красочные, а главное полезные памятки и вместе с ними призвали к безопасности на дорогах и уважению друг к другу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81