Старший сын знаменитой американской певицы Тины Тернер покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. Тело Крэйга Реймонд Тернера обнаружили в его доме в Калифорнии.

Старший сын знаменитой американской певицы Тины Тернер покончил жизнь самоубийством в возрасте 59 лет. Тело Крэйга Реймонд Тернера обнаружили в его доме в Калифорнии.О трагедии стало известно 3 июля после полудня. Прибывшие на место правоохранители и медики констатировали смерть мужчины.Крэйгу Пеймонду тернеру было 59 лет. Известно, что последние годы жизни он работал в сфере недвижимости, передает портал TMZ.Тина Тернер, в свою очередь, на данный момент находится в Париже на Неделе высокой моды. Сообщается, что перед этим она посетила показ Giorgio Armani Privé в особняке на рю де Варен, где расположено итальянское посольство.Тина Тернер родила Крэйга от музыканта Рэймонда Хилла в 18 лет, однако вскоре после этого пара приняла решение расстаться. Через несколько лет певица вышла замуж за Айка Тернера, который усыновил мальчика.Напомним, что успех пришел к Тине Тернер в довольно раннем возрасте, когда певица стала бэк-вокалисткой в группе своего будущего мужа, музыканта Айка Тернера. Их союз восхваляли такие змировые звезды как Дэвид Боуи, Rolling Stones, Джэнис Джоплин, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Элтон Джон и Элвис Пресли.Однако счастливая жизнь на самом деле была не так хороша. Тина долгие годы боролась с наркозависимостью супруга и терпела побои. В итоге певица ушла от него, чтобы начать карьеру с нуля.