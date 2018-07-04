Устанавливается местонахождение пропавшего без вести Перешеина Павла Игоревича, 1983 года рождения...

Сотрудники ОМВД России по району Братеево устанавливают местонахождение пропавшего без вести Перешеина Павла Игоревича, 1983 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 24.06.2018 года.Приметы: славянской народности, на вид 30-35 лет, рост 180-185 см., плотного телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые.Был одет: не установлено.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО