04.07.2018

2018-07-04 13:20:53

Во Франции вспыхнули беспорядки после убийства мужчины полицией

Во французском городе Нант люди вышли на улицы после того, как полиция застрелила молодого мужчину.

Горожане шокированы произошедшим. Протестующие поджигают автомобили, громят витрины магазинов, .



Отметим, что правоохранители открыли огонь по 22-летнему водителю, который отказался предоставить документы. Погибший ранее имел судимость за кражи.