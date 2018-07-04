Скандал вокруг Галины Паниной не утихает – даже после ее
увольнения из компании Леруа Мерлен. В СМИ всплывают все новые
неприглядные подробности ее личной жизни.
Скандал вокруг Галины Паниной не утихает – даже после ее
увольнения из компании "Леруа Мерлен". В СМИ всплывают все новые
неприглядные подробности ее личной жизни.
Знающие Панину люди вовсе не удивлены ее выходкой, из-за
которой пиарщица лишилась работы. О русофобских настроениях Галины им было
давно известно.
Один из них рассказал журналистам, что прошлое Паниной
связано с приморскими бандитами. Ее муж входил в банду Баула (криминального
авторитета Сергея Бауло), которая орудовала в Приморье в 1990-х годах.
По словам хорошо знакомого с Галиной источника, в начале
2000-х Панина, прихватив дочку, сбежала от супруга в Москву. На аренду квартиры
в столице денег не хватило, пришлось поселиться в подмосковной Электростали.
Затем Галина уехала учиться в США.
"Русофобия у нее давно и ярко выраженная. Потом училась
в Штатах, она потом подругам рассказывала, какие там прекрасные мужчины. Вела
себя там, как девицы на Никольской. Очень любила цветных мужчин, индейцев,
афроамериканцев", – рассказал собеседник телеканалу "".
По словам источника, он сильно разругался с Паниной из-за ее
русофобской позиции в вопросе воссоединения Крыма и событий в Донбассе. Позже
всех ее знакомых удивило известие о том, что Галина возглавила PR-отдел "Леруа
Мерлен". "Ведь уровень ее знаний не дотягивал до такой позиции.
Кстати, денег она никогда особо не тратила, хотя зарплата у нее явно была не
менее 200 тысяч. Не удивлюсь, если все эти деньги она копила и в ближайшее
время уедет куда-нибудь на Запад", – считает источник.
Рассказал собеседник издания и о конфликте Паниной с
телеведущим Владимиром Соловьевым, когда последний выступал в качестве
модератора одной их конференций. Ее возмутили слова журналиста о том, что
возглавлять пиар-отдел крупной корпорации может только мужчина. Правда, сам
Соловьев признался журналистам, что такого не помнит, а Панину ему жалко – и
без того ей сейчас достается.
Тем не менее, другой участник конференции припомнил, что был
скандал – и Галину не позвали на следующий форум. Она все же приехала, и
подсовывала под двери участников бумажки с изображением экскрементов.
Как писали Dni.Ru, Панина разместила в Facebook пост о том, что якобы
пьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. История вызвала сомнения
у пользователей Сети. И комментаторы начали просить у Галины Паниной хоть
какие-то подтверждения ее словам о том, что нападавшие были болельщиками. К
слову, по предварительным данным, пострадавшая девушка страдала от расстройств
личности, и смертельные ранения нанесла себе сама.
Однако Панина заявила, что в комментариях к публикации
"вскрывает ватку и удаляет". Для знакомых с сетевым жаргоном людей
эта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей и
блокирую их". Некоторые пользователи посчитали, что девушка оскорбила
разом всех россиян, что для человека на ее должности недопустимо.