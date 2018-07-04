Скандал вокруг Галины Паниной не утихает – даже после ее увольнения из компании Леруа Мерлен. В СМИ всплывают все новые неприглядные подробности ее личной жизни.

Скандал вокруг Галины Паниной не утихает – даже после ееувольнения из компании "Леруа Мерлен". В СМИ всплывают все новыенеприглядные подробности ее личной жизни.Знающие Панину люди вовсе не удивлены ее выходкой, из-закоторой пиарщица лишилась работы. О русофобских настроениях Галины им былодавно известно.Один из них рассказал журналистам, что прошлое Панинойсвязано с приморскими бандитами. Ее муж входил в банду Баула (криминальногоавторитета Сергея Бауло), которая орудовала в Приморье в 1990-х годах.По словам хорошо знакомого с Галиной источника, в начале2000-х Панина, прихватив дочку, сбежала от супруга в Москву. На аренду квартирыв столице денег не хватило, пришлось поселиться в подмосковной Электростали.Затем Галина уехала учиться в США."Русофобия у нее давно и ярко выраженная. Потом училасьв Штатах, она потом подругам рассказывала, какие там прекрасные мужчины. Веласебя там, как девицы на Никольской. Очень любила цветных мужчин, индейцев,афроамериканцев", – рассказал собеседник телеканалу "".По словам источника, он сильно разругался с Паниной из-за еерусофобской позиции в вопросе воссоединения Крыма и событий в Донбассе. Позжевсех ее знакомых удивило известие о том, что Галина возглавила PR-отдел "ЛеруаМерлен". "Ведь уровень ее знаний не дотягивал до такой позиции.Кстати, денег она никогда особо не тратила, хотя зарплата у нее явно была неменее 200 тысяч. Не удивлюсь, если все эти деньги она копила и в ближайшеевремя уедет куда-нибудь на Запад", – считает источник.Рассказал собеседник издания и о конфликте Паниной стелеведущим Владимиром Соловьевым, когда последний выступал в качествемодератора одной их конференций. Ее возмутили слова журналиста о том, чтовозглавлять пиар-отдел крупной корпорации может только мужчина. Правда, самСоловьев признался журналистам, что такого не помнит, а Панину ему жалко – ибез того ей сейчас достается.Тем не менее, другой участник конференции припомнил, что былскандал – и Галину не позвали на следующий форум. Она все же приехала, иподсовывала под двери участников бумажки с изображением экскрементов.Как писали Dni.Ru, Панина разместила в Facebook пост о том, что якобыпьяные российские фанаты сожгли в Подмосковье девушку. История вызвала сомненияу пользователей Сети. И комментаторы начали просить у Галины Паниной хотькакие-то подтверждения ее словам о том, что нападавшие были болельщиками. Кслову, по предварительным данным, пострадавшая девушка страдала от расстройствличности, и смертельные ранения нанесла себе сама.Однако Панина заявила, что в комментариях к публикации"вскрывает ватку и удаляет". Для знакомых с сетевым жаргоном людейэта фраза читается как "нахожу излишне патриотически настроенных людей иблокирую их". Некоторые пользователи посчитали, что девушка оскорбиларазом всех россиян, что для человека на ее должности недопустимо.