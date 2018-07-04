04.07.2018

2018-07-04 08:55:27

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (23 (9624) от 03 июля 2018 года).

Памяти павших БУДЬТЕ ДОСТОЙНЫ!

В канун Дня памяти и скорби сотрудники московской полиции приняли участие в ежегодной Общероссийской акции «Завтра была война». Вместе с представителями руководства главка, общественных советов при органах внутренних дел, ветеранами и членами семей полицейские минутой молчания почтили память тех, кто погиб, защищая нашу страну от фашистов. Читайте на странице 2.



КРОВЬ ВО БЛАГО

Руководящий состав, сотрудники и слушатели ЦПП ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в акции «День донора». Подробности читайте на странице 2.



СПОКОЙСТВИЕ, ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ

На стадионе «Открытие Арена» в рамках чемпионата мира прошёл матч по футболу FIFA 2018 между сборными командами Бразилии и Сербии. Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча. Читайте на странице 2.



КАНИКУЛЫ БЕЗ ОПАСНОСТИ

Именно под таким названием в столичной школе № 1349 Восточного административного округа прошло увлекательное мероприятие, цель которого — привлечь внимание мальчишек и девчонок к вопросам поведения на объектах транспорта. Читайте на странице 3.



ДАНА ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА

В актовом зале Управления внутренних дел по Юго-Западному административному округу прошло торжественное мероприятие. Начальник УВД генерал-майор полиции Юрий Дёмин в присутствии личного состава вручил троим сотрудникам государственные награды. Читайте на странице 3.



ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Женсовет при УВД по ВАО совместно с Советом ветеранов управления и ОМПО УВД по ВАО создали стенд к 300-летию российской полиции, посвящённый восьми семейным династиям правоохранителей, служивших в Восточном округе столицы. Подробнее на странице 3.



БЕЗ ОСОБЫХ СЕКРЕТОВ

Второй год подряд лучший столичный коллектив среди отделений участковых уполномоченных полиции представляют сотрудники ОМВД России по району Проспект Вернадского. И это при том, что половину минувшего года они работали в отсутствии человека на должности начальника отделения. Подробности на странице 4.



УЧАСТОК — ЭТО ЛЮДИ И ЗАБОТЫ

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Щукино майор полиции Анатолий СКОРБАЧЕВ по итогам служебной деятельности в 2017 году признан лучшим среди сотрудников этой профессии в Москве. Читайте на странице 4.



ДВЕ СЕСТРЫ

Несмотря на то, что старший прапорщик полиции Александр Дерябин вот уже пять лет как на пенсии, он частый гость в родном подразделении. Ещё бы! Ведь он проработал в 3-м спецбатальоне ДПС на спецтрассе без малого 33 года. Читайте на странице 5.



СТАЖ СЛУЖБЫ — 90 ЛЕТ

Более тридцати пяти лет отдал службе в органах правопорядка Александр Алексеевич Юрченко, выйдя на пенсию в 2008 году. Примечательно, что путь от рядового до майора милиции он прошёл в одном подразделении — 3-м отделе ГАИ на спецтрассе (ныне 3-й батальон ДПС на спецтрассе). Подробности читайте на странице 5.



БЕНЗИН УХОДИТ В ОТСТАВКУ…

На территории учебного полигона в Апаринках состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и мэра столицы Сергея Собянина. Мэр Москвы передал столичной Госавтоинспекции четыре электромобиля «Овум» и 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар». Читайте на странице 5.



ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Инспекторы дорожно-патрульной службы регулярно помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. К инспектору 7-го специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве старшему лейтенанту полиции Вадиму Ивашину на 18 км МКАД обратилась беременная женщина. Читайте на странице 5.



АВТОИНСПЕКТОР В РОЛИ ПРОФЕССОРА

Сотрудники столичной Госавтоинспекции прочитали лекцию и провели практическое занятие в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. На повестку дня был выдвинут вопрос безопасности на дорогах нашего города. Читайте на странице 5.



«ТРУД НАШ НЕЗАМЕТЕН, НО ОЧЕНЬ ВАЖЕН»

6 июля нынешнего года у Финансовой службы МВД России знаменательный юбилей — 100-летие со дня её образования. Читайте на странице 6.



СВЕЧА ПАМЯТИ

В канун Дня памяти и скорби прошла всероссийская акция «Свеча памяти». Во всех уголках России были зажжены свечи и возложены цветы в память о трагических событиях, которые потрясли мир 77 лет назад. Читайте на странице 7.



ПОЧЁМ ОСАГО ДЛЯ НАРОДА

В середине июня Банк России опубликовал проект изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Какие сюрпризы теперь ждут нас всех при покупке полиса? Читайте на странице 7.



ОТКРЫТ БАРЕЛЬЕФ ГЕРОЮ

В канун Дня памяти и скорби состоялось трогательно-волнующее событие, связанное с увековечением памяти об одном из доблестных защитников Родины. На фасаде здания 1-го оперативного полка полиции Главного управления МВД России по г. Москве установлен барельеф, посвящённый Герою Советского Союза Владимиру Иосифовичу ВИКТОРЕНКО. Продолжение на странице 8.



ВЕТЕРАН И ФУТБОЛИСТ

70 лет исполнилось ветерану спорта МВД подполковнику милиции Виктору Алексеевичу Маньшину. Он начинал свою трудовую деятельность двадцатилетним пареньком в должности милиционера в Советском РУВД г. Москвы, а заканчивал в конце 70-х одним из руководителей вновь созданного колледжа милиции в Южном округе Москвы. Читайте на странице 8.



КОЛОНИЯ БУДУЩЕГО

Народный артист России, член правления Благотворительного фонда «Петровка, 38» Вячеслав СПЕСИВЦЕВ вместе со своим театром и газетой «Петровка, 38» посетил Брянскую воспитательную колонию. Вячеслав Семёнович проверил, как коллектив колонии готовится к проведению фестиваля «Амнистия души», который традиционно проходит в начале декабря в Москве. Подробности читайте на странице 9.



ОБРАЩАЙТЕСЬ — ПОМОЖЕМ!

Председатель общественного совета при УВД по Восточному административному округу Антон Петров рассказал, чем живёт организация в текущее время. Подробности читайте на странице 10.



ПОЁТ МОСКОВСКАЯ ПОЛИЦИЯ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве прошёл концерт победителей фестивалей музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» и «Милосердие белых ночей». И сразу стало понятно, что среди сотрудников правопорядка встречаются люди, у которых под строгим мундиром скрывается чуткая натура поэта. Читайте на странице 10.



ПОПАЛИ «ПОД РАСЧЁТ»

В УВД по ЦАО прошло офицерское собрание, причиной которого послужило правонарушение со стороны двух сотрудников мобильного взвода ОР ППСП ОМВД России по району Хамовники, условно назовём их А. и С. Собрание открыл командир мобильного взвода ОР ППСП ОМВД России по району Хамовники капитан полиции Е. Исаев. Подробности читайте на странице 11.



ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СПОРТИВНОГО ИЛИ ОХОТНИЧЬЕГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ГЛАДКОСТВОЛЬНОГО ДЛИННОСТВОЛЬНОГО ОРУЖИЯ, ОХОТНИЧЬЕГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И СПОРТИВНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ С ДУЛЬНОЙ ЭНЕРГИЕЙ СВЫШЕ 7,5 ДЖ И ПАТРОНОВ К НЕМУ СОТРУДНИКАМИ ОВД

В соответствии со статьёй 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об оружии» право на приобретение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, спортивного оружия, охотничьего оружия имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет. Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ И БЕСПРИСТРАСТНЫЙ ЯЗЫК ФАЛЕРИСТИКИ

Полковник полиции в отставке Виктор ПИЛИПЕНКО — бывший начальник ЭКЦ Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. В настоящее время Виктор Николаевич трудится в ФКУ «Главный центр хозяйственного, транспортного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по городу Москве». (Окончание. Начало в № 22.) Подробнее на странице 14.



НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР

НКВД СССР, Наркомвнудел — центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка, в 1934—1943 годах (с перерывом с 3 февраля по 20 июля 1941 года), а также по обеспечению государственной безопасности. Продолжение на странице 14.



ОН БЫЛ ЛУЧШИМ

20 лет назад, а конкретно 24 июня 1998 года остановилось сердце подполковника милиции Виктора Тихомирова. 40 лет суждено ему было прожить, и успел он за этот короткий период сделать то, что положено сделать каждому мужчине: создать семью, родить детей, построить дом и посадить деревья. Подробности читайте на странице 15.



НАКАЗУ ГЕРОЕВ ВЕРНЫ

22 июня, в День памяти и скорби, общественный совет УВД по ЦАО совместно с фондом поддержки Героев Советского Союза и фондом «Звезда», провели историческую акцию «Наказу героев верны» в Центре содействия семейному воспитанию (ЦССВ) «Спутник». Читайте на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ­-БОГАТЫРЬ

В наше время непростое

Нам нигде не знать покоя,

Несмотря на всё такое

И технический прогресс… Читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com. Также, если Вы хотите получать газету «Петровка, 38» на дом, можно оформить подписку на Почте России. Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве.