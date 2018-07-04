Причиной смерти экс-звезды Дома-2 Полины Лобановой стала передозировка запрещенными веществами. Это предварительная версия трагедии, о деталях которой стало известно журналистам.

Причиной смерти экс-звезды "Дома-2" ПолиныЛобановой стала передозировка запрещенными веществами. Это предварительнаяверсия трагедии, о деталях которой стало известно журналистам.Бывшая участница телешоу "Дом-2" после вечеринки вночном клубе оказалась в квартире 19-летнего тату-мастера Ивана. Компания вернуласьоколо семи часов утра. Уже в квартире они обнаружили, что остались безтелефонов – судя по всему, гаджеты украли в клубе.Полина Лобанова прилегла отдохнуть, приятель с друзьями ушелна кухню. Однако вскоре молодые люди услышали странные звуки, доносившиеся изкомнаты - Полине стало очень плохо.Друзья вызвали скорую. Та приехала быстро, однако врачи ничего поделать несмогли. Девушка скончалась.Судя по всему, причиной смерти экс-участницы реалити-шоустала передозировка неизвестными веществами. Предполагают, что Лобановапринимала их еще в клубе и запивала алкоголем.Родные девушки говорят, что ничего не предвещало беды:Полина незадолго до трагедии была в отличном настроении, рассказала Пятомуканалу сестра Лобановой, Виктория.Dni.Ru писали о том, что последние 24 часа Полины Лобановой попали на видео и фото. В Instagram девушка опубликовала две фотографии, на одной из которых она спросила у подписчиков, стоит ли ей отрезать челку, а на другой оставила рассказ о страшном сне.Затем бывшая звезда "Дома-2" опубликовала видео, на котором запечатлела себя с подругой. В ролике девушки решают, куда им пойти – в кино или потусоваться. В результате игры "камень-ножницы-бумага" победила Лобанова, которая отстаивала вторую точку зрения. Судя по ролику, Полина вполне счастлива, она не выглядит опечаленной.