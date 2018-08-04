Тренерский штаб московского Локомотива определился со стартовым составом команды на дерби со столичным Спартаком. С первых минут игры на поле появится новичок клуба Гжегож Крыховяк. Для польского полузащитника этот матч станет дебютным в Российской премьер-лиге.

Тренерский штаб московского "Локомотива" определился со стартовым составом команды на дерби со столичным "Спартаком". С первых минут игры на поле появится новичок клуба Гжегож Крыховяк. Для польского полузащитника этот матч станет дебютным в Российской премьер-лиге.Центральная встреча второго тура чемпионата страны по футболу между "Локомотивом" и "Спартаком" стартует 4 августа в 19:00 по московскому времени.Напомним, что "железнодорожники" арендовали Крыховяка у "Пари Сен-Жермена". Соглашение с ним рассчитано на один год.