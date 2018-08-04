В шотландском Глазко на чемпионате Европы по плаванию россиянин Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 метров на спине с мировым рекордом. Его время - 24 секунды.

В шотландском Глазко на чемпионате Европы по плаванию россиянин Климент Колесников одержал победу на дистанции 50 метров на спине с мировым рекордом. Его время — 24 секунды.Серебряную медаль завоевал румын Роберт-Андрей Глинта (24,55), а третьим стал ирландец Шэйн Райан (24,64).Ранее на турнире по плаванию Светлана Чимрова, Анна Егорова и Антон Чупков завоевали одну серебряную и две бронзовые медали соответственно.