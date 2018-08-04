Американский актер Стивен Сигал, который в ноябре 2016 года получил российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Facebook.

Американский актер Стивен Сигал, который в ноябре 2016 года получил российское гражданство, назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Facebook.Согласно информации МИД, перед Сигалом поставлена задача содействоовать развитию отношений между странами в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и т.д. Никакого денежного вознаграждения актер за это получать не будет, уточняет министерство.Это тот случай, "когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной", добавили в ведомстве.Новые функции Сигала в МИД РФ сравнили с функциями послов доброй воли ООН.Стивен Сигал уже назвал свое новое назначение великой честью, сообщил его представитель в России Анар Рейбанд."Я всегда стремился сделать все возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше", — приводит слова актера со ссылкой на его представителя ТАСС. Сигал отметил, что работал в этом направлении, не имея официального статуса, а теперь он у него есть. Артист добавил, что он "искренне благодарен".