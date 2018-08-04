Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике, будут доставлены а Москву в ночь на воскресенье.

Тела журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко будут доставлены бортом авиакомпании Air France из Банги в Москву в ночь на воскресенье.Тело Джемаля передадут его семье в среду. Его похоронят на Хованском кладбище в мусульманском секторе, прощание пройдет во дворе московской соборной мечети, передает РИА Новости. Перед этим с телом произведут следственные действия.Где будут похоронены Радченко и Расторгуев, не сообщается.30 июля Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в Центральноафриканской Республике, где собирались снять фильм о частных военных компаниях.СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство", передает "Интерфакс".