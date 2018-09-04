Похищенное житель Лакинска сдал в пункт приема металла.

Отделом дознания ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).В августе текущего года подозреваемый, находясь на территории недействующей фабрики в городе Лакинск, совершил хищение 25-метрового силового кабеля.После поступившего в полицию заявления по факту кражи злоумышленник был задержан и дал признательные показания. Кабель 30-летний мужчина, находившийся на момент совершения преступления в состоянии опьянения, срезал при помощи ножовки. Похищенное фигурант сдал в пункт приема металла, а вырученные деньги в сумме почти 4 тысячи рублей потратил на собственные нужды.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.