Режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая давно
не выходили вместе в свет. Это стало причиной появления множества слухов.
Поговаривают, что брак знаменитостей подошел к концу.
Режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая давно
не выходили вместе в свет. Это стало причиной появления множества слухов.
Поговаривают, что брак знаменитостей подошел к концу.
Кончаловский и Высоцкая отказываются напрямую комментировать
ситуацию, назойливых журналистов они просто игнорируют. Однако в личном
микроблоге Юлия опубликовала снимок, который говорит красноречивее любых слов.
Супруги сделали селфи в одной из кофеен Мюнхена. Режиссер с
легким прищуром смотрит на возлюбленную, с нежностью улыбается ей. Телеведущая,
в свою очередь, как будто расплываясь от удовольствия, смотрит прямо в камеру.
В комментариях фолловеры радовались, что в знаменитом
семействе царит идиллия. Многие отмечали, что Высоцкая и Кончаловский идеальная
пара.
"Вы чудесные))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самая прекрасная пара. Восхищаюсь и желаю
здоровья и счастья Вашей семье, и каждому лично", "мечтательные", "любовь вне
времени", "Обожаю смотреть на вас и ваше счастье", "Такие счастливые, глаза,
зеркало души", " С какой любовью смотрит на вас супруг", "А вас-то развели уже
практически! Вы знали?))))", – писали интернет-обыватели.
Как писали "Дни.ру", парапсихолог Ружена Кузина предрекла
браку Кончаловского и Высоцкой скорую
кончину. Она утверждала, что проблемы в семье режиссера возникли из-за
полигамности режиссера. Постоянные измены отдалили супругов друг от друга –
наступил период охлаждения, который может окончательно "прикончить"
их брак. По мнению Ружены, знаменитости не живут вместе, а только создают
видимость отношений.