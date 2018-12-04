Режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая давно не выходили вместе в свет. Это стало причиной появления множества слухов. Поговаривают, что брак знаменитостей подошел к концу.

Режиссер Андрей Кончаловский и телеведущая Юлия Высоцкая давноне выходили вместе в свет. Это стало причиной появления множества слухов.Поговаривают, что брак знаменитостей подошел к концу.Кончаловский и Высоцкая отказываются напрямую комментироватьситуацию, назойливых журналистов они просто игнорируют. Однако в личноммикроблоге Юлия опубликовала снимок, который говорит красноречивее любых слов.Супруги сделали селфи в одной из кофеен Мюнхена. Режиссер слегким прищуром смотрит на возлюбленную, с нежностью улыбается ей. Телеведущая,в свою очередь, как будто расплываясь от удовольствия, смотрит прямо в камеру.В комментариях фолловеры радовались, что в знаменитомсемействе царит идиллия. Многие отмечали, что Высоцкая и Кончаловский идеальнаяпара."Вы чудесные))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Самая прекрасная пара. Восхищаюсь и желаюздоровья и счастья Вашей семье, и каждому лично", "мечтательные", "любовь вневремени", "Обожаю смотреть на вас и ваше счастье", "Такие счастливые, глаза,зеркало души", " С какой любовью смотрит на вас супруг", "А вас-то развели ужепрактически! Вы знали?))))", – писали интернет-обыватели.Как писали "Дни.ру", парапсихолог Ружена Кузина предреклабраку Кончаловского и Высоцкой скоруюкончину. Она утверждала, что проблемы в семье режиссера возникли из-заполигамности режиссера. Постоянные измены отдалили супругов друг от друга –наступил период охлаждения, который может окончательно "прикончить"их брак. По мнению Ружены, знаменитости не живут вместе, а только создаютвидимость отношений.