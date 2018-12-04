Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз стала самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала Forbes. До этого издание ставило на первую строчку своего рейтинга немецкого лидера 12 раз.

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз стала самой влиятельной женщиной в мире по версии журнала Forbes. До этого издание ставило на первую строчку своего рейтинга немецкого лидера 12 раз.Второе место заняла глава британского парламента Тереза Мей, третье – руководитель Международного валютного фонда – Кристин Лагард. Что интересно, королева Великобритании Елизавета оказалась только на 24 строчке. Сразу за ней расположилась дочь нынешнего президента США Иванка Трамп.Россиянка в рейтинге всего одна – председатель Центрального банка Эльвира Нибиуллина. Она заняла 49 место.