Также несколько машин купили на средства из областного бюджета

Также несколько машин купили на средства из областного бюджетаПравительство Москвы в этом году подарило Владимирской области 30 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Еще 28 машин купили на средства из областного бюджета. Это 14 автогрейдеров, 6 дорожных машин, мини-погрузчики и снегопогрузчики, а также подметальные машины. Всю эту технику уже передали в распоряжение муниципалитетов.Всего же в этот зимний сезон убирать сугробы на дорогах 33-го региона будут 398 снегоуборочных машин различного назначения. Кроме того, специалисты заготовили более 228 тысяч тонн пескосоляной смеси.