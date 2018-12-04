Представители сайта Giphy опубликовали 25 наиболее популярных гиф-изображений уходящего года. В библиотеке портала более семи миллиардов гифок, ежедневная посещаемость сайта – около 500 тысяч пользователей в день.

Представители сайта Giphy опубликовали 25 наиболее популярных гиф-изображений уходящего года. В библиотеке портала более семи миллиардов гифок, ежедневная посещаемость сайта – около 500 тысяч пользователей в день.Первое место заняла гифка с рэпершей Карди Би, которая в 2018 году получила премию American Music Awards. Кроме того, в рейтинг Giphy попали другие изображения с персонажами поп-культуры – актерами из культового фильма "Комната" Томми Вайсо, а также гном из мультфильма "Шерлок Гномс".via GIPHYvia GIPHYvia GIPHYvia GIPHYvia GIPHYvia GIPHYvia GIPHYvia GIPHYvia GIPHYvia GIPHY