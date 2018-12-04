Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала жертвой
насмешек. Балерину распекают за связь с обычным охранником, однако есть и те, кто
считает, что с танцовщицы надо брать пример.
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала жертвой
насмешек. Балерину распекают за связь с обычным охранником, однако есть и те, кто
считает, что с танцовщицы надо брать пример.
Анастасия тщательно скрывала своего нового возлюбленного.
Она не публиковала фото его лица в личном микроблоге и не раскрывала его имени. Однако, одна из
поклонниц Волочковой, признала в спутнике знаменитости своего бывшего. Так
стало известно, что балерина проводит время с охранником своего любимого спа-центра.
Светская тусовка высмеяла прославленную танцовщицу, мол, Волочкова
вышла в тираж, на нее теперь ни один олигарх не клюет. "Встречается с нищим
работягой. Стыдоба!" – шептались жены и любовницы сильных мира сего.
Однако известный
блогер Лена Миро неожиданно выступила в защиту балерины. По ее словам,
Анастасии стыдится нечего. Волочкова живет в свое удовольствие и проводит вечера с подтянутым молодым
красавцем.
"Простите, но Настя имеет мужчину, которого в физическом
плане хочет каждая первая разведенка лет сорока. А типа успешные "черные дыры"
спят за еду с мерзкими, отвратительными, потными, грубыми хамами-толстопузами. И
кто, простите, над кем должен тут ржать?" – едко заметила Лена.
По мнению блогера, Волочковой не следует скрывать своего
возлюбленного, потому что встречается с "простым мужиком без миллионов в
офшорах" – это нормально. "Не надо стесняться. Стыдиться тут нечего. Не ты
продаешь себя, а они. Стыдно на самом деле должно быть твоим товаркам-подругам",
– рассудила Миро.