Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала жертвой насмешек. Балерину распекают за связь с обычным охранником, однако есть и те, кто считает, что с танцовщицы надо брать пример.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова стала жертвойнасмешек. Балерину распекают за связь с обычным охранником, однако есть и те, ктосчитает, что с танцовщицы надо брать пример.Анастасия тщательно скрывала своего нового возлюбленного.Она не публиковала фото его лица в личном микроблоге и не раскрывала его имени. Однако, одна изпоклонниц Волочковой, признала в спутнике знаменитости своего бывшего. Такстало известно, что балерина проводит время с охранником своего любимого спа-центра.Светская тусовка высмеяла прославленную танцовщицу, мол, Волочковавышла в тираж, на нее теперь ни один олигарх не клюет. "Встречается с нищимработягой. Стыдоба!" – шептались жены и любовницы сильных мира сего.Однако известныйблогер Лена Миро неожиданно выступила в защиту балерины. По ее словам,Анастасии стыдится нечего. Волочкова живет в свое удовольствие и проводит вечера с подтянутым молодымкрасавцем."Простите, но Настя имеет мужчину, которого в физическомплане хочет каждая первая разведенка лет сорока. А типа успешные "черные дыры"спят за еду с мерзкими, отвратительными, потными, грубыми хамами-толстопузами. Икто, простите, над кем должен тут ржать?" – едко заметила Лена.По мнению блогера, Волочковой не следует скрывать своеговозлюбленного, потому что встречается с "простым мужиком без миллионов вофшорах" – это нормально. "Не надо стесняться. Стыдиться тут нечего. Не тыпродаешь себя, а они. Стыдно на самом деле должно быть твоим товаркам-подругам",– рассудила Миро.