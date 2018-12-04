Президента Украины Петра Порошенко все чаще можно увидеть на
публике в откровенно неадекватном состоянии. Почему лидер Незалежной
прикладывается к бутылке – догадаться несложно.
Президента Украины Петра Порошенко все чаще можно увидеть на
публике в откровенно неадекватном состоянии. Почему лидер Незалежной
прикладывается к бутылке – догадаться несложно.
Текущая экономическая, социальная и политическая ситуация на
Украине оставляет желать лучшего: страна катится в пропасть. Девальвация
национальной валюты, война в Донбассе, денонсация всех соглашений с Россией и
еще целый букет неприятностей.
Будущего президента замечали пьяным еще на Майдане 2014 года.
Тогда Петр Порошенко наседал на коньяк и закусывал его красной икрой, наблюдая из
Дома профсоюзов за событиями на площади Независимости. О пьянстве нынешнего
президента в компании Виталия Кличко рассказали недавно непосредственные
свидетели тех событий.
"Я увидел второй этаж, где ходил пьяный Порошенко.
Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил... Я помню бухого Кличко...
И тогда оно все перемешалось в голове", – рассказал лидер Соцпартии
Украины Илья Кива.
После того, как Порошенко стал президентом, его не раз
видели пьяным на публике. Еще бы – потеря Крыма, замерзающие сограждане и
абсолютно беспомощная власть на местах, неспособная принимать решения. Один Михаил
Саакашвили на посту губернатора Одесской области чего стоит.
Видео с пьяным президентом Украины, рассуждающим об агрессии
России на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины, вызвало в феврале
2017 года у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразу
заметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово
"прапорщики".
Во время речи на конференции по безопасности в Мюнхене в начале
2017 года было заметно, что украинский лидер находится в состоянии алкогольного
опьянения. Выступление Порошенко проходило в полупустом зале и закончилось под
вялые аплодисменты. К слову сказать, на прошлых подобных мероприятиях президент
Украины, будучи трезвым, собирал гораздо больше слушателей.
Весело провел время украинский лидер и на недавних траурных
мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже. По
столице Пятой республики Порошенко разгуливал в приподнятом настроении и
улыбался. Комментаторы не исключили, что до этого лидер Незалежной как следует
принял на грудь.
Примерно в таком же состоянии Порошенко передвигался по
зданию ООН в Нью-Йорке. Это было в сентябре 2018 года, ровно за день до дня
рождения президента. Тогда многие решили, что он начал отмечать праздник заранее.
Порошенко перепутал двери и случайно зашел в российскую переговорную, где в это
время находился министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИДа, как всегда,
быстро сориентировался и прокомментировал появление лидера Незалежной коротко и
с юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".
Наконец, сегодня, 4 декабря комментаторы не оставили без внимания
поведение президента Украины на церемонии запуска аэроэкспресса из Киева в
аэропорт Борисполь. Украинский лидер, произносивший речь заплетающимся языком,
вызвал немало саркастических замечаний в Сети.
На церемонию запуска скоростной электрички Киев – Борисполь
Петр Порошенко прибыл в явно приподнятом настроении. Украинский лидер принялся
нахваливать достоинства нового аэроэкспресса, сопровождая свои слова активной
жестикуляцией. Стоявшие рядом с лидером Незалежной чиновники не могли скрыть
улыбки.