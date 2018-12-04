Президента Украины Петра Порошенко все чаще можно увидеть на публике в откровенно неадекватном состоянии. Почему лидер Незалежной прикладывается к бутылке – догадаться несложно.

Президента Украины Петра Порошенко все чаще можно увидеть напублике в откровенно неадекватном состоянии. Почему лидер Незалежнойприкладывается к бутылке – догадаться несложно.Текущая экономическая, социальная и политическая ситуация наУкраине оставляет желать лучшего: страна катится в пропасть. Девальвациянациональной валюты, война в Донбассе, денонсация всех соглашений с Россией иеще целый букет неприятностей.Будущего президента замечали пьяным еще на Майдане 2014 года.Тогда Петр Порошенко наседал на коньяк и закусывал его красной икрой, наблюдая изДома профсоюзов за событиями на площади Независимости. О пьянстве нынешнегопрезидента в компании Виталия Кличко рассказали недавно непосредственныесвидетели тех событий."Я увидел второй этаж, где ходил пьяный Порошенко.Когда он вываливал на улицу бухой и еле языком волочил... Я помню бухого Кличко...И тогда оно все перемешалось в голове", – рассказал лидер СоцпартииУкраины Илья Кива.После того, как Порошенко стал президентом, его не развидели пьяным на публике. Еще бы – потеря Крыма, замерзающие сограждане иабсолютно беспомощная власть на местах, неспособная принимать решения. Один МихаилСаакашвили на посту губернатора Одесской области чего стоит.Видео с пьяным президентом Украины, рассуждающим об агрессииРоссии на встрече с военнослужащими вооруженных сил Украины, вызвало в феврале2017 года у пользователей Сети возмущение, негодование и смех. Многие сразузаметили, что украинский лидер не смог с первого раза выговорить слово"прапорщики".Во время речи на конференции по безопасности в Мюнхене в начале2017 года было заметно, что украинский лидер находится в состоянии алкогольногоопьянения. Выступление Порошенко проходило в полупустом зале и закончилось подвялые аплодисменты. К слову сказать, на прошлых подобных мероприятиях президентУкраины, будучи трезвым, собирал гораздо больше слушателей.Весело провел время украинский лидер и на недавних траурныхмероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже. Постолице Пятой республики Порошенко разгуливал в приподнятом настроении иулыбался. Комментаторы не исключили, что до этого лидер Незалежной как следуетпринял на грудь.Примерно в таком же состоянии Порошенко передвигался позданию ООН в Нью-Йорке. Это было в сентябре 2018 года, ровно за день до днярождения президента. Тогда многие решили, что он начал отмечать праздник заранее.Порошенко перепутал двери и случайно зашел в российскую переговорную, где в этовремя находился министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИДа, как всегда,быстро сориентировался и прокомментировал появление лидера Незалежной коротко ис юмором: "Наверное, с туалетом перепутал".Наконец, сегодня, 4 декабря комментаторы не оставили без вниманияповедение президента Украины на церемонии запуска аэроэкспресса из Киева ваэропорт Борисполь. Украинский лидер, произносивший речь заплетающимся языком,вызвал немало саркастических замечаний в Сети.На церемонию запуска скоростной электрички Киев – БориспольПетр Порошенко прибыл в явно приподнятом настроении. Украинский лидер принялсянахваливать достоинства нового аэроэкспресса, сопровождая свои слова активнойжестикуляцией. Стоявшие рядом с лидером Незалежной чиновники не могли скрытьулыбки.