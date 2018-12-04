Госпиталь Святой Марии, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма, готовится принять Меган Маркл весной следующего года. Однако недавно медицинское учреждение провалило проверку местной городской инспекции.

Госпиталь Святой Марии, где появились на свет трое детейКейт Миддлтон и принца Уильяма, готовится принять Меган Маркл весной следующего года. Однако недавно медицинскоеучреждение провалило проверку местной городской инспекции.Агентство по стандартам на пищевые продукты провело проверкубольницы, в результате которой поставило госпиталю два балла из пяти за чистотуи гигиену. В отчете инспектор указал, что "необходимо улучшить санитарныеусловия и состояние помещений". Он также поставил хорошую оценку "гигиеническим нормам по обработке продуктов" и "уровню продовольственной безопасности". Один изчленов агентства в ближайшее время проведет инструктаж для сотрудников госпиталя,который должен помочь им улучшить рейтинг уже в ближайшем будущем.Герцогиня Сассекская планирует родить первенца в роскошном отделении госпиталя Святой Марии, которое было открыто летом 2012 года после серьезного ремонта. Стоимость одной ночи пребывания начинаетсяс шести тысяч фунтов (более 510 тысяч рублей). В этой больнице в районеПаддингтон побывали многие знаменитости и члены британской королевской семьи. Так, в прошлом году здесь были герцогиня Кембриджская и Амаль Клуни.Напомним, что радостная новость о беременности Меган Марклпоявилась в середине октября. "Их Королевские Высочества герцог игерцогиня Сассекские очень рады объявить, что герцогиня Сассекская ожидаетребенка весной 2019 года. Их Королевские Высочества высоко ценят ту поддержку,которую они получают от людей со всего мира после свадебной церемонии,состоявшейся в мае, и рады поделиться этой счастливой новостью спубликой", – сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.В следующем году принц Гарри и Меган планируютпокинуть лондонский дворец и перебраться во Фрогмор-хаус в Виндзор.Официальные представители монаршей семьи поясняют, что супруги хотят иметьбольше пространства, когда появится ребенок. Многие СМИ связывают отъезд с тем,что бывшая актриса так и не смогла найти общий язык с Кейт Миддлтон.