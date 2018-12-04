Известный немецкий боксер, бывший чемпион мира Маркус Байер скончался в возрасте 47 лет после тяжелой болезни. В последнее время Байер работал экспертом на телевидении.

Известный немецкий боксер, бывший чемпион мира Маркус Байер скончался в возрасте 47 лет после тяжелой болезни. В последнее время Байер работал экспертом на телевидении.Маркус Байер до перехода в профессионалы становился бронзовым призером чемпионата мира и серебряным медалистом первенства Европы, а также неоднократно выигрывал чемпионат Германии в средней весовой категории. С 1996 по 2008 годы Байер выступал на профессиональном ринге.Байер становился чемпионом мира по версии IBC в 1999-2000, 2003-2004 и 2004-2006 годах. Немец провел 39 боев, в которых одержал 35 побед (13 — нокаутом) при трех поражениях и одном ничьей.