При личном досмотре первого задержанного был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез охотничьего ружья, с 5-ю патронами...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Крюково г. Москвы и бойцы Росгвардии г. Москвы задержали подозреваемого в хранении оружия.В ОМВД России по району Крюково г. Москвы поступило сообщение от 33-летней местной жительницы о том, что в ее квартиру пытаются проникнуть неизвестныe, у которых имеется оружие.На место происшествия были направлены наряды сотрудников правоохранительных органов. При обследовании прилегающей территории около жилого дома в 14 микрорайоне Зеленограда были задержаны 27-летний житель Подмосковья и 22-летний житель Зеленограда. При личном досмотре первого задержанного был обнаружен и изъят предмет, похожий на обрез охотничьего ружья, с 5-ю патронами.Согласно проведенному исследованию изъятый предмет является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.По данному факту дознавателем ОД ОМВД России по району Крюково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Второй мужчина проходит по делу в качестве свидетеля.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31