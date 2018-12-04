На линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассе замечены натовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которые готовит украинская армия.

На линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассезамечены натовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которыеготовит украинская армия.Масштабные маневры у границ России недавно анонсировалпрезидент Петр Порошенко. Возможно, бойцы НАТО прибыли как раз для участия вних. О неизвестном подразделении военных, одетых в форму Североатлантическогоальянса, сообщила народная милиция самопровозглашенной ЛНР."В зону ответственности 72 бригады в населенном пунктеСветлодарское прибыло подразделение в количестве 28 человек, экипированных вформу образца НАТО", – рассказал журналистам глава пресс-службы милицииЛНР Яков Осадчий. Он добавил, что ситуация в зоне ответственности ополченцевобостряется, пишет РИА Новости.Напомним, что в приграничных с Россией областях президентУкраины после инцидента в Керченском проливе ввел военное положение. 25 ноябрятри украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря всторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и неподчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, аморяки – арестованы на два месяца.Сразу же после объявления военного положения Петр Порошенко пообещалпровести масштабные армейские учения на границе с нашей страной. В Россииинцидент в Черном море назвали заранее подготовленной в Киеве провокацией. Пресс-секретарь президентаДмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин не планируетникаких контактов в украинским лидером.