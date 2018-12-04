На линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассе
замечены натовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которые
готовит украинская армия.
На линии разграничения украинских войск и ополченцев в Донбассе
замечены натовские военные. Не исключено, что они прилетели на учения, которые
готовит украинская армия.
Масштабные маневры у границ России недавно анонсировал
президент Петр Порошенко. Возможно, бойцы НАТО прибыли как раз для участия в
них. О неизвестном подразделении военных, одетых в форму Североатлантического
альянса, сообщила народная милиция самопровозглашенной ЛНР.
"В зону ответственности 72 бригады в населенном пункте
Светлодарское прибыло подразделение в количестве 28 человек, экипированных в
форму образца НАТО", – рассказал журналистам глава пресс-службы милиции
ЛНР Яков Осадчий. Он добавил, что ситуация в зоне ответственности ополченцев
обостряется, пишет РИА Новости.
Напомним, что в приграничных с Россией областях президент
Украины после инцидента в Керченском проливе ввел военное положение. 25 ноября
три украинских корабля нарушили границу России и двинулись из Черного моря в
сторону Керченского пролива. Они совершали опасное маневрирование и не
подчинялись требованиям российских властей, в результате чего были задержаны, а
моряки – арестованы на два месяца.
Сразу же после объявления военного положения Петр Порошенко пообещал
провести масштабные армейские учения на границе с нашей страной. В России
инцидент в Черном море назвали заранее подготовленной в Киеве провокацией. Пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшее время Владимир Путин не планирует
никаких контактов в украинским лидером.