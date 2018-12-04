04.12.2018

2018-12-04 21:30:58

В Москве предпринимателя ограбили на 41 миллион

В Москве четверо неизвестных напали на уфимца. У бизнесмена из Уфы похитили крупную сумму денег.



У предпринимателя был с собой почти 41 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование, передает .