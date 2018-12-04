У мужчины обнаружены и изъяты две плитки гашиша, общей массой около 200 граммов...

Сотрудники ОНК УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотического средства.В результате проверки оперативной информации сотрудники полиции на территории Новой Москвы задержали 25-летнего жителя столицы. При себе у мужчины находились две спрессованные плитки неизвестного вещества растительного происхождения. Согласно результатам исследования, проведенного сотрудниками ЭКЦ УВД по ТиНАО, изъятое является наркотическим средством – гашиш, общей массой около 200 граммов.Сотрудники полиции установили, что данное наркотическое вещество предназначалось для дальнейшего сбыта на территории московского региона.Следственным отделом УВД по ТиНАО по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999)-010-51-79