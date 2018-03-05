Происходящее на Украине давно напоминает театр абсурда, но,
похоже, властям Незалежной есть куда падать – дно еще не достигнуто. Свидетельство тому – очередной газовый кризис, который чуть не заморозил половину страны. По
традиции Киев свалил всю вину на Россию, забыв напомнить своим гражданам
историю вопроса.
Происходящее на Украине давно напоминает театр абсурда, но,
похоже, властям Незалежной есть куда падать – дно еще не достигнуто. Свидетельство тому – очередной газовый кризис, который чуть не заморозил половину страны. По
традиции Киев свалил всю вину на Россию, забыв напомнить своим гражданам
историю вопроса.
В ноябре 2015 года гордая и независимая Украина отказалась
от поставок российского газа. Громкое заявление обернулось, как обычно, пшиком –
своего газа Незалежная практически не имеет,
а дефицит голубого топлива покрыть, кроме как российскими углеводородами, не может.
Труба-то, идущая в Европу, заполнена топливом из России.
Вот и пришлось придумывать сказку о том, что Киев будет
покупать по реверсу европейский газ. По сути, это тот же российский, но по
более высокой цене. Гордость же не позволяет купить подешевле – в этом случае нужно
признавать, что сидишь на российской газовой игле.
Была в этой истории одна немаловажная деталь: в соответствии с соглашениями, достигнутыми между премьерами России и Украины – Владимиром Путиным и
Юлией Тимошенко – в 2009 году, Киев обязан каждый год оплачивать минимальное
количество газа в рамках условия "бери или плати". В 2016 году Украина
начала нарушать условия соглашения и прекратила закупку газа у России.
"Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на несколько миллиардов
долларов, Киев подал встречный иск.
В итоге 28 февраля 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал
"Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской стороной
иску на транзит газа. Представители российской компании выразили несогласие с
решением суда и сообщили, что будут его опротестовывать. "Газпром" уже подал иск с
требованием расторгнуть контракт с "Нафтогазом".
На следующий день после решения суда в Стокгольме "Газпром"
прекратил поставки газа на Украину. При этом российская компания в полном объеме вернула "Нафтогазу"
сумму оплаты мартовских поставок. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинские
власти не на шутку испугались – до 7 марта в стране действует план по
ограничению потребления природного газа.
Генерирующие компании переведены на мазут, а "Нафтогаз" и государственные
чиновники, включая президента Петра Порошенко, обратились к украинцам с просьбой
на несколько дней снизить температуру в помещениях. Была запущена кампания с
хештегом #прикрути. "Чтобы разрушить сценарий "Газпрома", достаточно на несколько дней уменьшить
температуру в жилищах. Присоединяясь к этой инициативе лично, призываю также
все госучреждения", – обратился к своему народу Порошенко.
При этом 4 марта украинский лидер заявил о полном покрытии дефицита голубого топлива благодаря экономии и резкому
увеличению поставок из Польши, Словакии и Венгрии. В этот раз Порошенко снова забыл
сообщить своим гражданам, что речь, по сути, идет о российском газе, правда,
купленном по ценам, в четыре раза превышающим европейские.
На фоне очередного витка газового противостояния как
российская, так и украинская стороны выступили с заявлениями о том, что разногласия
между "Газпромом" и "Нафтогазом" не представляют рисков для Европы.
Дальше события будут развиваться по неблагоприятному для
Украины варианту, прогнозируют политологи и экономисты. Рано или поздно украинским
властям придется идти на поклон к Кремлю и каким-то образом договариваться с
Россией. По мнению публициста Армена Гаспаряна, все разговоры Порошенко про газ
есть не что иное, как попытка оттянуть свою политическую кончину. Все
происходящее говорит о слабости политической власти и агонии правящего режима
на Украине, уверен эксперт.
"Все телодвижения Порошенко, начиная от звонка Путину в
феврале и заканчивая его последним заявлением о стабилизации ситуации с газоснабжением,
означают только одно. Президент хочет сказать России: сделайте ставку на меня или
будет хуже", – отметил Гаспарян в интервью Dni.Ru.
На фоне неразрешенного кризиса в Донбассе Порошенко откровенно
спекулирует на газовой теме, которая становится моделью политического диалога,
считает публицист. "За заявлениями президента Украины не стоит ничего серьезного,
но, к сожалению, на этом фоне гибнут люди на юго-востоке страны. Кроме того,
внутри Украины наблюдается очень сложная экономическая и социальная ситуация",
– констатировал Армен Гаспарян.
В свою очередь директор Института новейших государств
Алексей Мартынов напоминает: Украина вот уже несколько лет утверждает, что обходится без российского газа и что он ей не нужен. "Нынешний газовый
кризис может закончиться тем, что Киев на самом деле прекратит получать голубое
топливо из России. Сегодня уже сформированы альтернативные маршруты поставок
газа в Европу, поэтому нам Украина, по сути, не нужна в качестве транзитера",
– сказал политолог.
По его мнению, Москве все равно, что будут делать и говорить
власти в Киеве. Но, тем не менее, президент Петр Порошенко несет ответственность
перед своими избирателями за ситуацию, сложившуюся с российским газом, считает Мартынов.
Сейчас украинские газовые хранилища практически пусты – все топливо пришлось сжечь во время холодов,
которые накрыли Украину в конце февраля – начале марта. С приходом весны
властям Незалежной несказанно повезло, но март – месяц традиционно непредсказуемый, и, возможно, Петру Порошенко
придется запускать новый "газовый" хештег
для своих избирателей – #выключи.