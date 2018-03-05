Происходящее на Украине давно напоминает театр абсурда, но, похоже, властям Незалежной есть куда падать – дно еще не достигнуто. Свидетельство тому – очередной газовый кризис, который чуть не заморозил половину страны. По традиции Киев свалил всю вину на Россию, забыв напомнить своим гражданам историю вопроса.

Происходящее на Украине давно напоминает театр абсурда, но,похоже, властям Незалежной есть куда падать – дно еще не достигнуто. Свидетельство тому – очередной газовый кризис, который чуть не заморозил половину страны. Потрадиции Киев свалил всю вину на Россию, забыв напомнить своим гражданамисторию вопроса.В ноябре 2015 года гордая и независимая Украина отказаласьот поставок российского газа. Громкое заявление обернулось, как обычно, пшиком –своего газа Незалежная практически не имеет,а дефицит голубого топлива покрыть, кроме как российскими углеводородами, не может.Труба-то, идущая в Европу, заполнена топливом из России.Вот и пришлось придумывать сказку о том, что Киев будетпокупать по реверсу европейский газ. По сути, это тот же российский, но поболее высокой цене. Гордость же не позволяет купить подешевле – в этом случае нужнопризнавать, что сидишь на российской газовой игле.Была в этой истории одна немаловажная деталь: в соответствии с соглашениями, достигнутыми между премьерами России и Украины – Владимиром Путиным иЮлией Тимошенко – в 2009 году, Киев обязан каждый год оплачивать минимальноеколичество газа в рамках условия "бери или плати". В 2016 году Украинаначала нарушать условия соглашения и прекратила закупку газа у России."Газпром" выставил "Нафтогазу" счет на несколько миллиардовдолларов, Киев подал встречный иск.В итоге 28 февраля 2017 года Стокгольмский арбитраж обязал"Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда по поданному украинской сторонойиску на транзит газа. Представители российской компании выразили несогласие срешением суда и сообщили, что будут его опротестовывать. "Газпром" уже подал иск стребованием расторгнуть контракт с "Нафтогазом".На следующий день после решения суда в Стокгольме "Газпром"прекратил поставки газа на Украину. При этом российская компания в полном объеме вернула "Нафтогазу"сумму оплаты мартовских поставок. Ситуация практически вышла из-под контроля, и украинскиевласти не на шутку испугались – до 7 марта в стране действует план поограничению потребления природного газа.Генерирующие компании переведены на мазут, а "Нафтогаз" и государственныечиновники, включая президента Петра Порошенко, обратились к украинцам с просьбойна несколько дней снизить температуру в помещениях. Была запущена кампания схештегом #прикрути. "Чтобы разрушить сценарий "Газпрома", достаточно на несколько дней уменьшитьтемпературу в жилищах. Присоединяясь к этой инициативе лично, призываю такжевсе госучреждения", – обратился к своему народу Порошенко.При этом 4 марта украинский лидер заявил о полном покрытии дефицита голубого топлива благодаря экономии и резкомуувеличению поставок из Польши, Словакии и Венгрии. В этот раз Порошенко снова забылсообщить своим гражданам, что речь, по сути, идет о российском газе, правда,купленном по ценам, в четыре раза превышающим европейские.На фоне очередного витка газового противостояния какроссийская, так и украинская стороны выступили с заявлениями о том, что разногласиямежду "Газпромом" и "Нафтогазом" не представляют рисков для Европы.Дальше события будут развиваться по неблагоприятному дляУкраины варианту, прогнозируют политологи и экономисты. Рано или поздно украинскимвластям придется идти на поклон к Кремлю и каким-то образом договариваться сРоссией. По мнению публициста Армена Гаспаряна, все разговоры Порошенко про газесть не что иное, как попытка оттянуть свою политическую кончину. Всепроисходящее говорит о слабости политической власти и агонии правящего режимана Украине, уверен эксперт."Все телодвижения Порошенко, начиная от звонка Путину вфеврале и заканчивая его последним заявлением о стабилизации ситуации с газоснабжением,означают только одно. Президент хочет сказать России: сделайте ставку на меня илибудет хуже", – отметил Гаспарян в интервью Dni.Ru.На фоне неразрешенного кризиса в Донбассе Порошенко откровенноспекулирует на газовой теме, которая становится моделью политического диалога,считает публицист. "За заявлениями президента Украины не стоит ничего серьезного,но, к сожалению, на этом фоне гибнут люди на юго-востоке страны. Кроме того,внутри Украины наблюдается очень сложная экономическая и социальная ситуация",– констатировал Армен Гаспарян.В свою очередь директор Института новейших государствАлексей Мартынов напоминает: Украина вот уже несколько лет утверждает, что обходится без российского газа и что он ей не нужен. "Нынешний газовыйкризис может закончиться тем, что Киев на самом деле прекратит получать голубоетопливо из России. Сегодня уже сформированы альтернативные маршруты поставокгаза в Европу, поэтому нам Украина, по сути, не нужна в качестве транзитера",– сказал политолог.По его мнению, Москве все равно, что будут делать и говоритьвласти в Киеве. Но, тем не менее, президент Петр Порошенко несет ответственностьперед своими избирателями за ситуацию, сложившуюся с российским газом, считает Мартынов.Сейчас украинские газовые хранилища практически пусты – все топливо пришлось сжечь во время холодов,которые накрыли Украину в конце февраля – начале марта. С приходом веснывластям Незалежной несказанно повезло, но март – месяц традиционно непредсказуемый, и, возможно, Петру Порошенкопридется запускать новый "газовый" хештегдля своих избирателей – #выключи.