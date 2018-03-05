У водителя были обнаружены предмет, похожий на автомат, и 119 патронов. Согласно проведенной экспертизе изъятое является охолощённым автоматом «Калашникова», пригодным для имитации выстрела...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Ясенево задержали подозреваемого в хулиганстве на проезжей части.В дежурную часть ОМВД России по району Коньково через службу «112» поступило сообщение от очевидца. Мужчина рассказал, что на пешеходном переходе, расположенном на пересечении улицы Островитянова и Профсоюзной улицы водитель автомобиля «Ренж Ровер» вступил в конфликт с пешеходом. В процессе ссоры мужчина вышел из автомашины с предметом, похожим на автомат, и произвёл несколько выстрелов вверх, после чего сел за руль и скрылся.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 35-летний приезжий из ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены предмет, похожий на автомат, и 119 патронов. Согласно проведенной экспертизе изъятое является охолощённым автоматом «Калашникова», пригодным для имитации выстрела, а патроны к нему холостыми.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Коньково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56