Певица блистала и блестела. Ведь уже на будущей неделе и сама будет принимать поздравления.

Певица блистала и блестела. Ведь уже на будущей неделе и сама будет принимать поздравления.Празднование 80-летия поэта-песенника Ильи Резника растянулось на несколько дней. Биографические фильмы на телевидении, пятичасовой концерт в Кремле, многочисленные интервью – маэстро заслужил такое внимание. А грандиозный банкет в "Метрополе" стал эффектной кодой празднования.В этом легендарном ресторане Сергей Есенин признался в любви Айседоре Дункан, Владимир Ленин произносил пламенные речи, а виолончелист Мстислав Ростропович сделал предложение солистке Большого театра Галине Вишневской. Теперь же собрались все звезды российского шоу-бизнеса. Композитор Александр Журбин с супругой Ириной Гинзбург, Филипп Киркоров – всех их связывают с Резником дружба и совместные творческие проекты.Разумеется, была и Алла Пугачева, главные хиты которой написаны именно на стихи Резника. "Маэстро", "Без меня", "Старинные часы", "Как тревожен этот путь", "Три счастливых дня", "Балет" – в репертуаре Пугачевой четыре десятка песен Резника, каждая из которых действительно бриллиантовая."Илюша, я очень прошу, чтобы к моему юбилею в будущем году ты написал песню", – обратилась Примадонна к поэту. Дело в том, что на 70-летие она планирует вернуться на сцену. "Следующий год у Аллы юбилейный. Думаю, она вернется на сцену. Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – говорил Резник в недавнем интервью .Пугачева выглядела потрясающе. "Как девочка!" – восхищались гости. "С прекрасной и юной Аллой Борисовной", – такой подписью сопроводил опубликованное на странице в cоциальной сети совместное фото с артисткой композитор Журбин.Элегантное черное платье, расшитое пайетками, молодило артистку. В нем звезда блистала и блестела под софитами. 15 апреля она отметит 69-й день рождения. И, очевидно, банкет закатит не хуже.