Основная цель мероприятия – призвать родителей, которые перевозят в своем автомобиле детей, строго соблюдать правила безопасности...
Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят на территории города Москвы мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Западного округа столицы, а также 7-го Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие «Ваш пассажир-ребенок». Основная цель мероприятия – призвать родителей, которые перевозят в своем автомобиле детей, строго соблюдать правила безопасности и применять детские удерживающие устройства.
Уважаемые водители! Не пренебрегайте ремнем безопасности, используйте детское удерживающее устройство при перевозке маленьких пассажиров. Эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье вашему ребенку и другим пассажирам.
Помните, что безопасность ваших детей на дорогах во многом зависит от вас!
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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