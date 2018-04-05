Основная цель мероприятия – призвать родителей, которые перевозят в своем автомобиле детей, строго соблюдать правила безопасности...

Сотрудники столичной Госавтоинспекции проводят на территории города Москвы мероприятие, направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Сотрудники отдельного батальона дорожно-патрульной службы Западного округа столицы, а также 7-го Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие «Ваш пассажир-ребенок». Основная цель мероприятия – призвать родителей, которые перевозят в своем автомобиле детей, строго соблюдать правила безопасности и применять детские удерживающие устройства.Уважаемые водители! Не пренебрегайте ремнем безопасности, используйте детское удерживающее устройство при перевозке маленьких пассажиров. Эти простые правила помогут сохранить жизнь и здоровье вашему ребенку и другим пассажирам.Помните, что безопасность ваших детей на дорогах во многом зависит от вас!Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81