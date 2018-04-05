В четверг московский ЦСКА проведет первый матч 1/4 финала Лиги Европы с лондонским Арсеналом. За час до начала встречи стали известны составы играющих команд.

В четверг московский ЦСКА проведет первый матч 1/4 финала Лиги Европы с лондонским "Арсеналом". За час до начала встречи стали известны составы играющих команд.Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко назвал стартовый состав москвичей. С первых минут на поле выйдут Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Константин Кучаев , Бибрас Натхо, Александр Головин, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Ахмед Муса. На скамейке запасных остались Илья Помазун, Георгий Миланов, Витиньо, Кристиян Бистрович, Федор Чалов, Тимур Жамалетдинов, Хетаг Хосонов.У "Арсенала" вопреки прогнозам сыграет основной вратарь Петр Чех. Ранее сообщалось, что Чех травмирован и не сможет выйти на поле лондонского стадиона "Эмирейтс". Полностью состав "Арсенала" выглядит следующим образом – Петр Чех, Эктор Бельерин, Шкодран Мустафи, Лоран Косьельни, Начо Монреаль, Аарон Рэмзи, Гранит Джака, Генрих Мхитарян, Месут Езил, Александр Ляказетт. В запасе Мэтт Мэйми, Роб Холдинг, Сеад Колошинац, Калум Чамберс, Мохаммед Эльени, Адекс Ивоби, Дэнни Уэлбек.