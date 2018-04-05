В течение долгого времени диетологи считали макароны главным врагом в борьбе с лишним весом. Но недавно выяснилось, что это далеко не так – паста не только не повредит вашей фигуре, но и поспособствует похудению, если потреблять ее с умом.

В течение долгого времени диетологи считали макароны главным врагом в борьбе с лишним весом. Но недавно выяснилось, что это далеко не так – паста не только не повредит вашей фигуре, но и поспособствует похудению, если потреблять ее с умом.Исследователи пришли к заключению, что в отличие от большинства других продуктов, которые содержат крахмал, макароны из твердых сортов пшеницы способствуют относительно безопасному и постепенному повышению уровня сахара в крови. Ученые провели масштабный эксперимент, в котором участвовали две с половиной тысячи человек, передает . Добровольцы получали практически все углеводы из макарон и употребляли их по три раза в неделю. Каждая порция составляла примерно половину чашки стандартного размера.Через три месяца участники исследования потеряли с таким рационом питания в среднем по полкилограмма. "Научная работа показала, что человек может потерять в весе. Поэтому, вопреки распространенному мнению, макаронные изделия могут быть частью здоровой диеты", – отметил один из авторов исследования доктор Джон Сивенпипер.Некоторые эксперты считают, что основной фактор, который повлиял на похудение добровольцев, кроется не в пасте. "Я не верю, что макароны – главная причина, по которой люди потеряли вес в ходе исследования. Гораздо более вероятно, что наличие диетической поддержки и мысли о том, что кто-то будет осуждать их из-за веса, побуждал этих людей придерживаться диеты. Но все равно это показывает, что макаронные изделия – не причина всех бед, они могут быть частью сбалансированной диеты", – сделала скептический вывод об исследовании диетолог Джина Китли. По словам эксперта, важно учитывать тот факт, что испытуемые никогда не переедали. В неделю они потребляли примерно три полноценные порции макарон – половину тарелки за раз. Поэтому при использовании такой же диеты необходимо брать в расчет количество потребляемой пасты.Диетологи подчеркивают, что главный вывод исследования заключается в том, что не стоит при диете заострять излишнее внимание на углеводах. Достаточно правильно рассчитывать порции и заниматься спортом, чтобы сжигать калории, которые вы потребляете.Ранее стало известно, что поколение так называемых миллениалов имеет наибольшую склонность к набору лишнего веса. Речь шла о людях, родившихся с начала 1980-х и по середину 1990-х годов.