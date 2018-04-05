Автомобилистов отправят в объезд по Лыбедской магистрали

На Пасху во Владимире перекроют центр города.Это связано с праздничным крестным ходом. С 15 до 18 часов в воскресенье, 8 апреля, центр города перекроют для всех видов транспорта. Движение будет ограничено на улицах Дворянская, Большая Московская, Большая Нижегородская на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.Всех автолюбителей пустят в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе. Что касается общественного транспорта, то автобусы маршрутов №№ 1С, 5, 6С, 12С, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36 поедут в указанное время по улицам Дзержинского, Октябрьскому проспекту и Лыбедской магистрали.Троллейбусы в этот период будут ходить по следующим маршрутам:№ 1 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - театр «Разгуляй».№ 2 - работать не будет.№ 5 - ул.Фатьянова - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти на Лабе - Вокзал.№ 7 - пр-т Ленина - Рябинка - пр-т Строителей - ул.Мира - ВЭМЗ.№ 8 - Рябинка - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Мира - ул.Усти-на-Лабе - Вокзал.