17-летняя жительница Пскова восемь месяцев не понимала, что беременна. В какой-то момент у девушки начал расти живот, который она приняла за лишний вес.

17-летняя жительница Пскова восемь месяцев не понимала, что беременна. В какой-то момент у девушки начал расти живот, который она приняла за лишний вес.Когда школьница все-таки осознала, чтоживот растет независимо от ее питания, Настя решила пройти тест набеременность. Результат показал одну полоску, и все сомнения девушки сразуразвеялись. На протяжении всего времени у знакомых и окружающих Насти возникали вопросы поповоду изменения ее внешнего вида, но девушка продолжала рассказывать обособенностях своего питания, передает Telegram-канал Mash. На последних месяцах она даже участвовала встроевом конкурсе, где бегала, таскала тяжелые ящики и ползала по-пластунскинаравне со всеми.Эта история завершилась, когда мамамолодого человека приехала к невестке в гости и с уверенностьюконстатировала: "Это не питание, это ребенок!" Тем не менее женщинане стала отправлять девушку к врачу, полагая, что на обдумывание вопроса у нихеще достаточно времени. Каково же было удивление женщины, когда школьницародила спустя две недели после ее визита. Стоит отметить, что роды происходилидома, после чего уже с новорожденным девушка отправилась в больницу.Напомним, что подобные случаи в последнеевремя происходят все чаще. Несовершеннолетние боятся рассказывать родителям о беременности или обратиться за помощью к специалистам и от отчаяниярешаются уладить вопрос самостоятельно. Подобная жуткая история произошлав ночь на 5 декабря 2017 года в Троицке.В туалете одногоиз городских общежитий 15-летняя школьница, родив над унитазом живого ребенка,хотела смыть его в канализацию. Младенца спасло то, что его крики услышала матьпарня девушки. Она вызвала скорую помощь и полицию. Прибывшие на местопроисшествия медики забрали ребенка и его маму в больницу. Сперва у врачей былиопасения за жизнь младенца, родившегося недоношенным в экстремальных условиях,однако им все-таки удалось его спасти.