Все фракции Госдумы поддержали Екатеринбург в качестве города-кандидата на право проведения выставки ЭКСПО-2025. На Охотном Ряду прошла встреча парламентариев с членами инспекционной комиссии Международного бюро выставок.

Все фракции Госдумы поддержали Екатеринбург в качествегорода-кандидата на право проведения выставки ЭКСПО-2025. На Охотном Рядупрошла встреча парламентариев с членами инспекционной комиссии Международного бюровыставок.Решение о выдвижении Екатеринбурга в качествегорода-кандидата на право проведения Всемирной универсальной выставкиЭКСПО-2025 было принято в прошлом году. По мнению спикера Госдумы ВячеславаВолодина, этот выбор не случаен: Урал – центр России, он славится своимитехнологическими достижениями. Как сказал руководитель нижней палатыпарламента, выставка станет хорошим импульсом для развития региона."Россия является постоянным участником выставки ссамого начала в 1851 году, однако еще ни разу не принимала ее у себя. Для насочень важно впервые в российской истории провести ЭКСПО в нашей стране. Отимени депутатов всех политических партий прошу вас рассмотреть Екатеринбург какгород, готовый принять эту выставку", – сказал Володин, обращаясь к членамделегации Международного бюро выставок.Он добавил, что уже предложена и темы выставки: "Преобразуямир: инновации и лучшая жизнь – для будущих поколений". По мнению спикера, онавызовет потенциальный интерес как у представителей власти, так и у бизнеса,общественных и научных организаций.Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов обратилвнимание членов инспекционной комиссии на то, что Россия имеет большой опытпроведения крупнейших мероприятий, и страна готова принять у себя выставкуЭКСПО в 2025 году. "Екатеринбург – оченьгостеприимный город", – отметил Неверов.Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников напомнил всемприсутствующим на встрече, что российские павильоны на подобных вставках всегдабыли среди лучших, а экспонаты – уникальными. В свою очередь лидер ЛДПРВладимир Жириновский указал на уникальное географическое положение Екатеринбурга:город расположен на стыке Европы и Азии, что очень удобно для проведениякрупного международного мероприятия.Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов подчеркнул, чтоЕкатеринбург очень уютный и зеленый город. "А то, что Свердловская областьобладает огромным научно-техническим потенциалом будет способствовать успехувыставки ЭКСПО-2025", – отметил парламентарий.Депутат Госдумы Андрей Альшевских, на территорииизбирательного округа которого предполагается провести выставку, сообщил членамкомиссии, что жители города уже выразили ей поддержку.Во встрече приняли участие депутаты Госдумы от Свердловскойобласти из всех политических фракций, а также председатели профильных комитетовпалаты.Конкурентами Екатеринбурга на право проведения Всемирнойуниверсальной выставки выступили Париж, Баку и Осака. О том, кто из них в итогестанет победителем и примет ЭКСПО через семь лет, станет известно в ноябре 2018года. Город определят участники генеральной ассамблеи Международного бюровыставок.Напомним, что в 2013 году Екатеринбург активноборолся за проведение ЭКСПО-2020. Но участники генеральной ассамблеи отдалипредпочтение Дубаю. Уральский город оказался на втором месте по числу голосов.