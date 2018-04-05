Мужчина передал знакомым свой автомобиль и документы на него. Позднее заявитель узнал, что его автомашина продана, однако вырученные за продажу денежные средства ему не отдали...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали 47-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве с продажей автомобиля.В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Мужчина рассказал, что решил продать свой автомобиль марки «Тойота» стоимостью 4,5 млн рублей и попросил двух своих знакомых найти покупателей. Встретившись на Преображенской площади, мужчина передал им транспортное средство и документы на него. Позднее заявитель узнал, что его автомашина продана, однако вырученные за продажу денежные средства ему не отдали.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых.По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время полицейские Восточного округа проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск соучастника подозреваемого.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73