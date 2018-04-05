Мужчина передал знакомым свой автомобиль и документы на него. Позднее заявитель узнал, что его автомашина продана, однако вырученные за продажу денежные средства ему не отдали...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское задержали 47-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве с продажей автомобиля.
В территориальный отдел полиции обратился житель столицы. Мужчина рассказал, что решил продать свой автомобиль марки «Тойота» стоимостью 4,5 млн рублей и попросил двух своих знакомых найти покупателей. Встретившись на Преображенской площади, мужчина передал им транспортное средство и документы на него. Позднее заявитель узнал, что его автомашина продана, однако вырученные за продажу денежные средства ему не отдали.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых.
По данному факту следствием ОМВД России по району Преображенское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
В настоящее время полицейские Восточного округа проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск соучастника подозреваемого.
Пресс-служба УВД по ВАО
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