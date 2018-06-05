Карнавальное шествие, пряничные дегустации и мастер-классы. Во Владимире впервые отметили День Пряника. Это старинное русское лакомство любят в разных уголках России и теперь свой собственный праздник устроили и в нашем городе. Чем удивили владимирцев и станет ли местный День Пряника традицией, узнала Маргарита Махрова.

Карнавальное шествие, пряничные дегустации и мастер-классы. Во Владимире впервые отметили День Пряника. Это старинное русское лакомство любят в разных уголках России и теперь свой собственный праздник устроили и в нашем городе. Чем удивили владимирцев и станет ли местный День Пряника традицией, узнала Маргарита Махрова.В День Пряника центр Владимира погрузился в сказочную атмосферу. С утра на Спасском холме собрались дети и взрослые в необычных костюмах.Настя Несмелова, участница сказочного карнавала: "Мы - клоуны. Меня зовут Бом, а её зовут Бим".Женя Волкова, участница сказочного карнавала: -Почему решили таких героев выбрать?-Они смешные и интересные! Нам очень понравились!Тая Илларионова и Андрей Взоров, участники сказочного карнавала: Я изображаю принца из сказки Золушка.-У меня было два выбора: принцесса, не помню какая...- Мальвина!-...и пират, мне пират больше нравится!Герои сказок, известных мультфильмов, комиксов и даже защитники природы. Герман Юдин, к примеру, нарядился в костюм Эко-друга, чтобы привлечь внимание людей к проблеме загрязнения воды.Герман Юдин, участник сказочного карнавала: С каким настроением ты сегодня пойдёшь в карнавальном шествии?-С хорошим, с гордым, с тем, что нужно охранять воду и это актуально!-Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом...-Расскажите, пожалуйста, как же вы в таком костюме оказались?-В нём очень хорошо, тепло и комфортно...У меня дети поют, выступают и вот, чтобы совместно это всё сделать решили создать такой ростовой костюм.В многодетной семье Мухиных сказки любят и дети, и взрослые. Поэтому для всех придумали волшебные образы. Костюмы делали своими руками из поролона и ткани.Вероника Мухина, участница сказочного карнавала: "Я изображаю самовар, а вот чашечка и я в неё наливаю как бы чай..."К праздничному костюмированному шествию присоединились десятки людей. Вместе с персонажем Городничим и героями знаменитых сказок они двинулись по пешеходной Георгиевской улице с экскурсией. Возглавил шествие главный герой праздника - забавный пряник, у которого даже есть имя.Пряник Павлик, главный герой праздника: Потрясающая погода, замечательный праздник! Я очень рад, что сегодня пришло такое количество детишек, в таких костюмах.-А почему тебя Павликом назвали?- Потому что Павлик - это такое русское имя, и такой замечательный смешной пряник из мультфильма.Самых юных участников шествия развлекали играми сказочные персонажи Марья Искусница, Служивый и их друзья. С участниками карнавала, кстати, с удовольствием фотографировались прохожие. Ведь среди фантастических героев можно было встретить абсолютно всех от Человека Паука до Деда Мороза.Дед Мороз, участник сказочного карнавала: А вот хотел вас поморозить, снежком позасыпать...-А может, уже хватит, пора лета?-Да вот подумал, решил, пока отставлю, пусть люди порадуются.Кстати, на День Пряника во Владимир приехали и сказочные герои из разных уголков России от Ростова до Карелии и Кировской области.Кикимора Вятская, участница сказочного карнавала: "У нас на Вятке все кикиморы не просто добрые, они озорные, с хитринкой. Любим веселиться, шуметь, прыгать, бегать, танцевать. Не всё успела посмотреть, обязательно ещё пройдусь, замечательный, очень красивый город".С главной сцены праздника на Соборной площади герои сказок поздравили владимирцев с первым в истории города Днём Пряника, а Городничий вручил символу праздника ключ от Владимира.-Ключ от города передаю Прянику Павлику, ура!День Пряника во Владимире может стать хорошей традицией - уверены организаторы. Ведь яркий праздник объединяет детей и взрослых, а его символ - одно из любимых русских лакомств с большой историей.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Во Владимирской области традиции пряничного дела живут и побеждают уже много-много столетий. Город Покров недалеко от нас - тому хорошее подтверждение. А у нас во Владимире пряники любили, любят и будут любить".На площади и в парке для гостей праздника устроили пряничные дегустации и мастер-классы по изготовлению сладостей и росписи печатных пряников съедобной разноцветной глазурью.-Нужно расписывать только выпуклые элементы, чтобы пряник преобразился и остался естественный фон, это главный принцип росписи печатного пряника.Рассказывали на празднике о секретах пряничного производства нашей области и о том, чем исторически местные пряники отличались от всех других.Маргарита Карпова, сотрудник владимирского музея пряника: "Ребята расписывают царские печатные пряники, которые изготавливаются вручную каждый по старинному русскому рецепту, которому более 300 лет. Главное отличие покровского пряника от всех остальных, в том, что в нём нет яиц в составе теста, и там большой букет различных пряностей, таких как гвоздика, корица, кардамон".Для тех, кто любит готовить сам на празднике продавали специальные деревянные пряничные доски и скалки с разными узорами для украшения кулинарных шедевров. А ещё во Владимир приехали гости из разных городов страны, где производят свои пряники.Илья Стороженко, участник ярмарки (г. Переславль-Залесский): "Натуральные пряники, сделаны по традиционному русскому рецепту из ржаной муки, на гречишном меду без сахара".Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "У меня в руках такой замечательный пряник, тульский, традиционный. Он был произведён на одной из самых старинных фабрик города Тулы, которая начала своё производство ещё в конце 19 века. И вот этот пряник с таким оптимистичным девизом: "Выпей чайку - позабудешь тоску".Владимирцы новый праздник оценили, они уверены, что он обязательно повторится в нашем городе.Лилия и Илья Грязновы, гости праздника: Всё здорово, побольше бы таких праздников!-Мы попробовали прянички, очень вкусные. Сын разукрасил пряничек красками яркими и мы его все вместе съели.День Пряника во Владимире продолжался до самого вечера. Участников радовали конкурсами, играми, концертом и фейерверком.