С помощью данных похищенной карты злоумышленник оплатил свой заказ в интернет-магазине.

1 июня текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего ранее судимого безработного местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении кражи.В полицию с заявлением по факту незаконного снятия с банковской карты денежных средств в сумме более 5 тысяч рублей обратилась 60-летняя жительница города Мурома. Женщина также пояснила, что потеряла карту в неустановленном месте.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемого – ранее судимого 20-летнего муромлянина.Установлено, что днем 23 мая подозреваемый находился в отделении банка в городе Муроме. В банкомате он обнаружил забытую пластиковую карту, которую присвоил себе. Уже дома молодой человек сделал заказ автозапчестей в интернет-магазине и, введя данные с похищенной банковской карты, оплатил товар. После чего выбросил пластик.Фигурант дал признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.