Женщина, пытавшаяся завладеть квартирой, принадлежавшей умершему жителю Москвы, признана виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы....

На основании материалов уголовного дела, расследованного Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве, обвиняемая в попытке приобретения права собственности на квартиру приговорм суда признана виновной. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.Установлено, что 47-летняя женщина, преследуя цель завладеть квартирой, принадлежавшей умершему жителю Москвы, вступила в сговор с неустановленными лицами. Она изготовила поддельное завещание и подала в одну из нотариальных контор г. Москвы. Получив необходимые документы, злоумышленница представила их в регистрирующий орган. Однако ей было отказано в проведении государственной регистрации права собственности на указанную недвижимость.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В апреле текущего года уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением было направлено в Перовский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Приговором суда женщина признана виновной в совершении инкриминируемого деяния, ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28