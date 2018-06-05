Президент России Владимир Путин прокомментировал многочисленные фотографии, на которых он запечатлен с голым торсом. Он рассказал, что снимки сделаны во время отдыха, поэтому не имеет никакого смысла прятаться за кустами.

Президент России Владимир Путин прокомментировал многочисленные фотографии, на которых он запечатлен с голым торсом. Он рассказал, что снимки сделаны во время отдыха, поэтому не имеет никакого смысла "прятаться за кустами".В интервью австрийскому журналисту Путин объяснил, почему фотографии "в полуголом виде", сделанные не папарацци, а профессиональными фотографами, появились на официальном сайте Кремля. "Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами. Ничего в этом плохого не вижу", – заявил российский лидер.Стоит отметить, что во время интервью президенту приходилось несколько раз напоминать корреспонденту о тактичности. Путин призывал журналиста не перебивать его и проявить терпение. В какой-то момент российский лидер перешел на немецкий, чтобы заставить собеседника дослушать ответ на заданный вопрос до конца, передает телеканал ORF.Примечательно, что Путину не впервые задают вопрос о его фотоснимках в полуобнаженном виде. Так, в марте 2018 года в интервью американскому телеканалу российский лидер не без доли юмора ответил, что у него огромное количество фото, сделанных в рабочем кабинете, однако ими так активно никто не интересуется.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства провел свой непродолжительный отдых в Южной Сибири. Кадры из отпуска главы государства были опубликованы на сайте Кремля.