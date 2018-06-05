Президент России Владимир Путин прокомментировал многочисленные фотографии, на которых он запечатлен с голым торсом. Он рассказал, что снимки сделаны во время отдыха, поэтому не имеет никакого смысла прятаться за кустами.
Президент России Владимир Путин прокомментировал многочисленные фотографии, на которых он запечатлен с голым торсом. Он рассказал, что снимки сделаны во время отдыха, поэтому не имеет никакого смысла "прятаться за кустами".
В интервью австрийскому журналисту Путин объяснил, почему фотографии "в полуголом виде", сделанные не папарацци, а профессиональными фотографами, появились на официальном сайте Кремля. "Вы сказали "в полуголом". Слава богу, не "в голом". Если я отдыхаю, то не считаю необходимым прятаться за кустами. Ничего в этом плохого не вижу", – заявил российский лидер.
Стоит отметить, что во время интервью президенту приходилось несколько раз напоминать корреспонденту о тактичности. Путин призывал журналиста не перебивать его и проявить терпение. В какой-то момент российский лидер перешел на немецкий, чтобы заставить собеседника дослушать ответ на заданный вопрос до конца, передает телеканал ORF.
Примечательно, что Путину не впервые задают вопрос о его фотоснимках в полуобнаженном виде. Так, в марте 2018 года в интервью американскому телеканалу российский лидер не без доли юмора ответил, что у него огромное количество фото, сделанных в рабочем кабинете, однако ими так активно никто не интересуется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства провел свой непродолжительный отдых в Южной Сибири. Кадры из отпуска главы государства были опубликованы на сайте Кремля.